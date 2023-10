“Oía voces y tenía episodios de paranoia”: nuevas revelaciones sobre Robert Card, el tirador de Maine

On Friday, Maine State Police identified all 18 victims of the shootings in Lewiston.

•Ronald G. Morin, 55

•Peyton Brewer-Ross, 40

•Joshua A. Seal, 36

•Bryan M. MacFarlane, 41

•Joseph Lawrence Walker, 57

•Arthur Fred Strout, 42

•Maxx A. Hathaway, 35

•Stephen M. Vozzella,… pic.twitter.com/eeNvUUtdpj