Wendy’s, Krispy Kreme, Chipotle, Dunkin’ y más celebran Halloween con ofertas ¡descúbrelas!

Platos principales a un precio especial, restaurantes que prestarán servicio hasta la media noche, donas y panqueques con motivos a Halloween son algunas de las promociones que están disponibles hasta este 31 de octubre en las grandes cadenas como Wendy’s, Krispy Kreme, Chipotle, Dunkin’, entre otras.

Chipotle Boorito

Exclusiva para pedidos digitales y los miembros de Chipotle Rewards, la cadena de comida rápida tiene una la oferta BOORITO con la que podrán recibir un plato principal por $6, como parte de las celebraciones de Halloween hasta este 31 octubre.

La oferta Boorito tiene un límite de una por transacción y es exclusiva para pedidos digitales que se hagan a través de la web de Chipotle o de la app, aplicando el código de promoción ”BOORITO” para disfrutar de un plato principal de $6 al momento de hacer el pago digital. También estará abierto hasta la medianoche en 53 ubicaciones en ciudades universitarias, incluidas Boulder, CO, Tempe, AZ, Champaign, IL y más.

IHOP

IHOP estará regalando panquecas por Halloween Crédito: Shutterstock

Para los más pequeños de la casa, y IHOP regalará un Scary Face Pancake con la compra de un plato principal para adultos. Se trata de una oferta válida del 24 al 31 de octubre para niños menores de 12 años, en un horario entre las 4.00 pm y las 10:00 pm.

Scary Face Pancake es una opción del menú de IHOP que viene con panquecas con ojos hechos con crema batida y galletas mini oreos, una sonrisa hecha con crema batida y maíz dulce, y una nariz de fresa.

Krispy Kreme

Krispy Kreme celebra el Halloween regalando una dona gratis de su elección, con tan solo ir disfrazado, por lo que no tiene ninguna compra si no lo desea, indica New York Post. También tienen disponibles la Scooby-Doo Halloween Dozen, con motivos de la temporada, Donut Scooby-Dooby Dooughnut, Donut de máquina misteriosa, Espeluznante galletas y donut Kreme y donut de naranja rociada para Halloween.

Wendy’s

Wendy’s desde el viernes presenta ofertas en como parte del fin de semana “HalloWEENDY’s” que trae sorpresas para los clientes hasta Halloween el 31 de octubre.

Para este 30 de octubre podrán llevar café pequeño a 99 centavos, sea frío o caliente, helado o incluso un “Frosty Cream Cold BOO” y para el 31 de octubre puedes llevar seis piezas de nuggets gratis con cualquier compra, solo tienes que descargar la aplicación móvil de Wendy’s para canjear las ofertas.

Dunkin’

Hasta el 31 de octubre, los miembros de Dunkin’ Rewards pueden obtener un descuento de $1 en media docena de Classic Donuts o regalarse un café medio caliente o helado los lunes con la compra, una cerveza mediana fría de $2.

Como complemento a las bebidas ofrecen el Spider Donut, el Pumpkin Cake Donut perfectamente glaseado o el Pumpkin Muffin de rico sabor cubierto con streusel y un chorrito de glaseado blanco.

M&M’s

M&M’s promete reabastecer tus dulces de forma gratuita, con el Equipo de Rescate de Halloween, en asociación con Gopuff para los dulces en solo 30 a 60 minutos, hasta agotar existencias.

Los clientes que deseen comprar dulces pueden deben iniciar sesión en el sitio web de Rescue Squad para realizar el pedido de recarga a partir de las 3 p.m. del día de Halloween.

