Fernando Ortiz sale en defensa de Jesús Gallardo: “No incitamos la violencia sobre algún colega”

El director técnico de Rayados de Monterrey en la Liga MX, Fernando ‘Tano’ Ortiz, decidió hablar en defensa del futbolista Jesús Gallardo y de su cuerpo técnico por las acusaciones que han surgido en su contra luego de la dura lesión que sufrió el jugador uruguayo de las Águilas del Club América, Brian Rodríguez, que lo obligarán a perderse lo que resta del torneo Apertura 2023 del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el entrenador de La Pandilla durante la conferencia de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; donde su equipo buscará volver a la senda de la victoria para poder mantenerse en los puestos de clasificación a la Liguilla.

“Sé la clase de persona que es, en ningún momento de todo lo que se ha hablado es verdad, conozco a Peter (Thelemaque, auxiliar técnico) también, no somos la clase de técnicos que incitemos a la violencia ni nada, estoy muy tranquilo con todas las cosas que sucedieron, internamente estamos bien”, expresó Tano Ortiz.

“Sobre Brian, lo he llamado, lamento su lesión, pero nosotros en ningún momento incitamos la violencia sobre un colega. El que conoce a Jesús sabe bien cómo es, después el resto es fútbol. Las amenazas, lamentablemente hoy las redes sociales son un mal necesario. Él está tranquilo, enfocado para el día de mañana, en poder hacer un buen partido y sacar una victoria”, destacó el estratega.

Para finalizar, Fernando Ortiz afirmó que no considera que existe una persecución en su contra por parte del cuadro azulcrema tras este hecho y aseguró que su intención es tener el mejor desempeño posible para poder conquistar el título de campeón.

“No, no me gustaría opinar demasiado, estoy tranquilo y satisfecho con mi cuerpo técnico. Pensar, trabajar, corregir partido tras partido, si bien no tenemos días para que ello pueda suceder, lo más importante es que entiendan dónde deben corregir, lo extrafutbolístico siempre va a pasar. Estamos hoy en el tercer lugar, es la realidad, a nadie le gusta perder, también hemos ganado a equipos que estaban adelante. Nosotros debemos permanecer tranquilos y seguir sumando en casa”, concluyó.

