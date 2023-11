Gerente general de los Jets espera que Aaron Rodgers pueda jugar de nuevo esta temporada

Joe Douglas, El gerente general de los New York Jets dijo este martes a la prensa que espera que el mariscal de campo Aaron Rodgers regrese al equipo en algún momento de esta temporada.

“Obviamente, no voy a poner palabras en la boca de Aaron”, dijo Douglas a SNY. “Obviamente estamos emocionados de verlo progresar a través de su rehabilitación. Mira, estamos tomando todo día a día. Ciertamente, todos estaremos emocionados cuando esté de vuelta en el redil sólo como una persona y el líder que es. Pero no soy médico, así que no puedo entrar en los detalles de la rehabilitación, pero sí, esperamos que Aaron esté de vuelta [con el equipo]“.

Joe Douglas' full comments on Aaron Rodgers: pic.twitter.com/vUyrNAjR7Q — Jets Videos (@snyjets) October 31, 2023

Rodgers sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en el primer drive de la victoria 22-16 de los Jets en el partido inaugural de la temporada contra los Bills. A pesar de haber sido operado hace menos de siete semanas en Los Ángeles, el señalador de los Jets ha mostrado un tremendo progreso en su proceso de rehabilitación.

Antes de la victoria de los Jets por 13-10 en la prórroga contra los Giants el domingo, Rodgers estuvo lanzando en el campo y demostró una gran comodidad en la entrega de pases en situaciones de drop back.

“Mira, nunca he tenido esa lesión”, dijo Douglas. “De nuevo, no soy médico. No puedo hablar de ello, pero todo lo que he oído es que sólo verlo hacer algunas de las cosas que está haciendo. . . . De nuevo, no es sorprendente. Creo que todos conocemos el carácter competitivo de Aaron. Creo que lo ha dicho antes: Tiene metas, y va a perseguir esas metas y va a poner todo su esfuerzo en alcanzar esas metas. Nada me sorprende cuando se trata de Aaron Rodgers”.

En septiembre, el jugador de 39 años dejó claro que quiere volver a jugar, a pesar de quienes dudan de él en su proceso de rehabilitación.

“Dame los calendarios”, dijo Rodgers en una aparición en The Pat McAfee Show de ESPN en septiembre. “Dadme todas las cosas que pensáis que pueden, deben o van a pasar porque todo lo que necesito es ese pequeño porcentaje extra de inspiración. Es todo lo que necesito. Definitivamente hay algunas probabilidades en mi contra basadas en la edad, pero me gusta”.

Seguir leyendo:

Aaron Rodgers volvió con los New York Jets en un rol de estratega

Conoce de cuánto es la fortuna de Travis Kelce, a quien relacionan sentimentalmente con Taylor Swift

Aaron Rodgers apareció en el MetLife Stadium caminando sin muletas luego de su lesión