Hombre en Nevada la emprende en corte contra pervertido que lo violó de niño luego de que se librara de cárcel

Un hombre en Nevada molesto porque el abusador que lo violó a los 8 años no fue sentenciado a cárcel la emprendió a golpes contra este en plena corte.

Tylor Fu, ahora con 29 años, enfrenta un cargo menor de agresión por el incidente reportado en la audiencia de sentencia el 2 de octubre en un tribunal de Las Vegas.

En una entrevista con 8NewsNow la semana pasada, Fu dijo que se sintió extremadamente molesto por el acuerdo al que llegó Gross con las autoridades.

“Yo sé que él está viejo, pero eso no cambia nada; eso no cambia el daño que causó, los horribles efectos que yo he tenido que vivir por décadas, y no se hizo justicia para nada”, declaró la víctima.

Gross, de 80 años, abandonaba la sala con su esposa y abogado cuando Fu se levantó y lo golpeó en la cara, lo que hizo que este cayera al suelo.

El depravado luego se quejó de que perdió el conocimiento brevemente y tuvo que ser llevado al hospital. La esposa alegó que los cristales de los lentes se rompieron debido al impacto.

Inicialmente, Gross, quien era amigo de la familia de Fu, fue acusado de 26 cargos criminal por los años de abuso sexual. Sin embargo, tras un acuerdo con fiscales, se le permitió consentir en una “declaración Alford” (“Alford plea”) por un solo cargo de intento de lascivia contra un niño de menos de 14 años.

Este tipo de declaración de culpabilidad contiene un argumento de inocencia, o sea, el acusado se declara culpable, pero no tiene que admitir específicamente su culpa.

Este tipo de acuerdo se utiliza en casos en que el acusado no está dispuesto a admitir culpabilidad. De esta forma, la persona evita ir a juicio.

Bajo la declaración que aceptó el abusador se le impuso una sentencia suspendida de entre 60 y 180 meses en una prisión estatal.

Solo en el caso que Gross viole las condiciones de la probatoria sería enviado a prisión-.

Como parte del acuerdo, al anciano se le prohibió el consumo de alcohol y marihuana. Además, debe mantenerse al menos a 1,000 pies de distancia de escuelas y otras instalaciones utilizadas por menores.

También deberá registrarse como ofensor sexual. Según la evidencia que desfiló en corte, Gross abusó de Fu mientras era su “babysitter”. El patrón de abuso continuó hasta que este cumplió 15 años.