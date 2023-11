Lili Estefan y Clarissa Molina imitaron a Shakira y a Karol G en una nueva versión del tema ‘TQG’

El pasado 31 de octubre los programas de televisión terminaron sorprendiendo a la audiencia con la gran variedad de disfraces que utilizaron, momento donde pusieron a prueba su creatividad. A su vez, en ‘El Gordo y La Flaca‘ no perdieron la oportunidad de hacer destacar a Lili Estefan como Shakira y a Clarissa Molina como Karol G.

La creatividad y originalidad de los disfraces en los programas de televisión siempre son tema de conversación entre la audiencia, y este año no fue la excepción. La celebración de Halloween permite a los presentadores y artistas mostrar su lado creativo y sorprender a la audiencia.

Ambas presentadoras de televisión no solamente llegaron a uno de los estudios de Univision vestidas como las mencionadas cantantes, y es que también tenían una sorpresa preparada para la audiencia que los sintoniza diariamente, puesto a que realizaron una imitación del video musical ‘TQG’.

Los seguidores de ‘El Gordo y La Flaca’ expresaron su sorpresa y diversión con las imitaciones de Lili y Clarissa. Algunos comentaron que las presentadoras se veían lindas y sexys, mientras que otros hicieron bromas sobre las similitudes con disfraces de baja calidad.

Sin embargo, también hubo algunos comentarios señalando que estas parodias podrían generar demandas legales por parte de los artistas originales, y en esta oportunidad se trata de Shakira y Karol G. A pesar de las críticas y bromas, otros agradecieron a las presentadoras por brindarles un momento divertido y sacarles risas.

“¡Deberían demandarlas”, “A mí no me van a estar quitando mi chamba!!!”, “Jajaja esas copias las mandaron de china”, “Cuando compro en shein y no se parece a lo que pedí”, “Pero esa Shakira que paso, a caso pique la dejo sin movimientos que la dejo tiesa”, “Los abogados de Karol G y Shakira ya están en eso”, “Me encanta se las ve super bien , lindas y sexys”, “Hay que hacer lo que sea para mantener el show”, “Las amé, gracias por sacarnos risas”, “Al principio pensé que eran Anahí y Dulce María”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

