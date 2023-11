Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 2 al 8 de noviembre

Gera MX y Nanpa Básico juntos

Dos pesos pesados del rap latino contemporáneo, Gera MX de México y Nanpa Básico de Colombia, unieron fuerzas con el Tour Que Chimba La Raza y este jueves 2 de noviembre estarán en el escenario de Palladium Times Square (1515 Broadway). Gera MX es un artista conocido por su combinación única de rap y otras influencias de gran alcance, junto con su distintiva entrega vocal, que ha resonado en una amplia audiencia, solidificando su estatus como una figura prominente en el hip-hop internacional. Mientras que Nanpa Básico es el abanderado del rap colombiano moderno al traer energía cruda y sin censura a la escena musical moderna. Sus letras con conciencia callejera se entregan con guiños al hip-hop, el reggae y el regional mexicano, aportando vulnerabilidad a las críticas sociales y romance al rap incondicional. A las 8:00pm. Boletos: www.ticketmaster.com

Gera MX. Foto: Cortesía Live Nation

‘New Wave Latina’ en el Atrium

Escuche algunas de las voces latinas más singulares de Nueva York mientras la “New Wave Latina” trae su popular Latine Composers Showcase al Atrium del Lincoln Center (61 West 62nd street). Este jueves 2 de noviembre, el Ivalas String Quartet interpretará una selección de obras de compositores contemporáneos; a continuación, el percusionista y compositor Efraín Rozas presentará un nuevo trabajo que incorpora robótica, percusión, luz y video; y la velada terminará con una breve discusión posterior al concierto y la oportunidad de conectarse con los compositores e intérpretes. Gratis. A las 7:30 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Fiesta de apertura del BORIMIX 2023

Únase a la noche de apertura y ceremonia de premios de BORIMIX 2023, este viernes, 3 de noviembre. La noche incluye una Fiesta de Baile Latino con Las Mariquitas y la apertura de las galerías con las exposiciones “BORI-GUAY: Sur,” una muestra colectiva de artistas uruguayos y puertorriqueños que se unen y honran, de una manera no convencional, el notable legado de Joaquín Torres-García y la “Escuela del Sur” y “BORI-GUAY: Off the Grid”. Desde las 6:30 pm. La fiesta de baile latino en vivo comienza a las 8 pm. En el Teatro SEA (107 Suffolk St.). Gratis. Más información: https://borimix.com/#

Foto: Cortesía Teatro SEA

Andrés Calamaro en el United Palace

El cantautor argentino Andrés Calamaro llega al United Palace este viernes 3 de noviembre. Con más de cuatro décadas en la música y ganador de cinco premios Latin Grammy, Calamaro es uno de los legendarios rockeros de la música en español. Ha grabado más de 30 álbumes, incluyendo su último lanzamiento “Dios los cría” (2021), en el cual revisita su discografía con varios de los más grandes artistas de la música popular latina, desde leyendas como Julio Iglesias en “Bohemio”, “Jugar con fuego” con Raphael, “Flaca” con Alejandro Sanz, hasta artistas como Carlos Vives, Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Vicentico y Juanes. A las 8:00 pm. Entradas: https://unitedpalace.boletosexpress.com.

Foto: Cortesía 11:11PublicRelations

TINI en el Madison Square Garden

La cantante y compositora multi-platino TINI cerrará su gira internacional en Nueva York este viernes 3 de noviembre. Conocida por su impecable puesta en escena junto a 10 bailarines, la argentina llevará a sus fanáticos por un recorrido musical en el cual interpretará éxitos como “Fantasi”, “La Triple T”, “La Loto”, “Bar”, “22”, “Miénteme” y “Cupido”. El “TINI Tour” ha vendido más de 865 mil boletos por su paso en Latinoamérica y España. En el Theatre del Madison Square,a las 8:30 pm. Entradas: https://www.ticketmaster.com/

Foto:Cortesía @nabscab

Día de los Muertos en Brooklyn

Este sábado 4 de noviembre, el Brooklyn Children ‘s Museum (145 Brooklyn Avenue) honrará el Día de los Muertos con un día lleno de actividades celebrando a los antepasados y las comidas, danzas, y artes de la comunidad mexicana e indígena de América Latina. Los niños podrán asistir a talleres de preparación de chocolate y pan de muerto, donar a la ofrenda comunal, crear un barrilete guatemalteco, disfrutar de danzas aztecas y escuchar cuentos sobre la celebración, entre otras actividades. De 10:00 am a 5:00 pm. Los boletos para el Museo otorgan acceso a todas las actividades del día, disponibles en: https://www.brooklynkids.org

Foto: Cortesía Brooklyn Children’s Museum

Feria del vino naranja

La Orange Glou Wine Fair regresa a la ciudad este domingo 5 de noviembre. En el evento que destaca a los vinos elaborados con uvas blancas cuyas pieles permanecen en contacto con el jugo después del prensado, los asistentes tendrán la oportunidad de probar más de 100 vinos naranja de más de 35 bodegas de todo el mundo, incluidas etiquetas altamente asignadas y embotellados raros; así como conocer a productores de vino natural y aprender sobre técnicas naturales de elaboración del vino y estilos de maceración. Habrá dos sesiones, de 11 am a 2:30 pm y de 3 a 6 pm, en el Hotel Wythe en Williamsburg (Wythe Avenue entre las calles N. 11th y N. 12th). Entradas: https://www.orangegloufair.com/tickets

Foto: Nina Scholl

Show “NADIA” en el Carnegie Hall

El próximo lunes 6 de noviembre, el Carnegie Hall (57 West 57th street) recibirá a los músicos Nilko Andreas, Jeanne Gerard y Johan Farjot para presentar el concierto benéfico “NADIA”, un retrato íntimo de Nadia Boulanger, directora, pianista, compositora y maestra de grandes compositores del siglo XX. El concierto se enmarca en el ciclo Amazonas, con el que el guitarrista y director artístico colombiano, Nilko Andreas Guarín, quiere llamar la atención sobre el daño medioambiental. Destaca el estreno absoluto de “Nadia” por el compositor colombiano Francisco Zumaque, que estudió con Boulanger en el conservatorio americano de París. Las ganancias de este concierto se destinarán a ayudar a las víctimas de la guerra en Oriente Medio. A las 8:00 pm. Entradas: https://www.carnegiehall.org

Foto: Cortesía Nilko Andreas Guarín

Exhibición de crisantemos japoneses

“KIKU: Spotlight on Tradition”, una muestra de crisantemos japoneses artísticamente entrenados, conocidos como kiku, está en exhibición en el Jardín Botánico de Nueva York hasta al 12 de noviembre, como parte de NYBG Fall-O-Ween. Las formas únicas y esculturales de las delicadas plantas de crisantemo tardan casi un año en crecer. Los visitantes pueden maravillarse con la colección de este año en la Casa de Exhibición Bourke-Sullivan de Nolen Greenhouses for Living Collections. Esta forma de arte muestra la dedicación y experiencia de los horticultores de NYBG, así como la rica importancia cultural del kiku en la historia japonesa. Información: https://www.nybg.org/

Foto: NY Botanical Garden

El Museo del Globo abre sus puertas

El Balloon Museum acaba de abrir su primera exposición del país en la ciudad de Nueva York: “Let’s Fly”, una muestra de instalaciones inflables y multimedia creadas por 14 artistas internacionales de renombre. Las exposiciones de arte contemporáneo del Museo del Globo celebran obras específicas en las que el “aire” es un elemento distintivo, un viaje a través de instalaciones emotivas e inmersivas, con formas inesperadas a gran escala. Está ubicado en el Pier 36 de Manhattan ( 299 South St), desde ya hasta el 14 de enero de 2024. Más información y entradas: balloonmuseum.world

Foto: Rub Kandy- The Ginjos- Cortesía Balloon Museum

La agenda de eventos se publica todos los jueves.