Bárbara de Regil dice que prefiere Halloween al Día de Muertos

Pese a que hace unos días asistió a un evento alusivo al “Día de Muertos” en la capital mexicana, Bárbara de Regil sorprende al revelar que, a diferencia de miles de famosos, que a ella no le gusta celebrar dicha tradición y comparte sus razones.

En un breve encuentro con la prensa, la actriz señaló que es partidaria del Halloween, pues le convence más la idea de disfrazarse y pedir dulces que ponerle ofrendas con las cosas que les gustaban a las personas que ya fallecieron.

“A mí no me gusta festejar a los muertos como que siento que en vida ¿no? Eso de que hay que ponerle sus altares, mejor hay que llevarlos a pasear. Yo soy muy así, a mí mamá prefiero hablarle y darle todo lo que le gusta ahorita que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto. ¡No, en vida!”, dijo Bárbara.

En otros temas, la actriz expresó su preocupación por lo sucedido en Acapulco tras el paso del huracán Otis, pues su papá vive allá, y reveló que luego de varios días sin poder comunicarse con él, finalmente lo logró.

De Regil es siempre honesta en sus opiniones, aún cuando sabe que la van a juzgar

Bárbara de Regil explica que todos tenemos defectos y que es importante que aprendamos a vivir con ellos, por lo que ella los acepta sin problema y comparte cómo consiguió amarlos. “Todas tenemos imperfecciones, yo tengo estrías ¡mira ni me maquillo (el busto)!, tengo juanetes, pues tengo defectos que yo no veo como defectos ya.

“Tengo una hija de 19 años, de pronto un día me vi, la vi, dije ‘soy su ejemplo’ y ahí empezó una cosa conmigo de verme al espejo, los dientes, las orejas grandes y yo ‘¡qué me importa!’, empecé un (trabajo) y de repente ya como que me amo un montón“.

Sigue Leyendo más de Bárbara de Regil aquí:

· Bárbara de Regil acapara miradas corriendo en la arena con ropa interior de hilo

· Bárbara de Regil muestra una de sus rutinas de ejercicio y exhibe sus curvas en microbikini

· Bárbara de Regil eleva la temperatura posando en diminuto bikini