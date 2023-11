Dinorah Santana lanza comunicado contra Dani Alves tras mensaje enviado a su hija

La vida de Dani Alves sigue se sigue complicando cada vez más desde que se declaró culpable de haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona el 30 de diciembre de 2022 y por este motivo fue detenido desde hace más de nueve meses.

Recientemente el histórico lateral del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM regresó a sus redes sociales por primera vez desde que fue detenido por las autoridades brasileñas para enviarle un emotivo mensaje a su hija por medio de las historias de Instagram con la intención de reiterarle el gran amor que le tiene.

Luego de este hecho la expareja de Dani Alves, Dinorah Santana, ha emitido un comunicado que entregó al programa ‘Fiesta’ en el que tanto ella como sus abogados se pronuncian sobre este mensaje y las acciones que tomarán en contra del jugador de la selección de Brasil.

“Está muy cabreada por el rechazo que ha sufrido tras su apoyo público. Esta tarde me dice que ya no puede más. Está prácticamente con un estado de ansiedad. Así que me ha remitido un comunicado que me ha hecho llegar su abogado”, dijo uno de los colaboradores del programa antes de presentar el comunicado.

“Dani Alves, actualmente preso en Barcelona, mostró en su publicación cariño hacia su hija, pese a ser históricamente un padre ausente. Daniel Alves tiene un historial de ausencias, incluso durante momentos importantes en la vida de su hija”, inicia el comunicado presentado por Dinorah Santana.

“Hoy, durante un almuerzo con amigos del colegio, la hija del matrimonio fue sorprendida por la publicación de su padre en las redes sociales y, desde entonces, ha sido blanco de mensajes de acoso y juicio público. Daniel Alves a pesar de estar en prisión, tiene el derecho y los medios para realizar una llamada telefónica a su hija, algo que él no eligió hacer. La publicación de hoy también sorprendió a todos, pues no utiliza su red social desde enero de este año”, proseguía el escrito.

Para finalizar, se detalla que la antigua esposa de Dani Alves tomará acciones legales en su contra con la intención de proteger a su hija y así resguardar su integridad emocional.

“Dinorah tomará las medidas legales necesarias para proteger a su hija y salvaguardar su integridad emocional y reputación”, concluye el texto.

