“Los 76ers me tenían atado a una correa”, James Harden habló de su accidentado paso por Philadelphia

James Harden ya es jugador de Los Ángeles Clipper y cerró una etapa de apenas un año y medio con los Philadelphia 76ers. Equipo donde en los últimos meses tuvo muchas diferencias y tuvo que poner un ultimátum para salir de la franquicia.

Hace poco el “Barba” en rueda de prensa con su nuevo equipo habló sobre el mal paso que tuvo en Philadelphia. Afirmando que se sentía muy limitado a la hora de jugar. “Los 76ers me tenían atado a una correa”, lanzó el veterano base de la NBA como metáfora a la hora de estar en el tabloncillo.

Sin embargo, afirmó que en su nuevo equipo tiene confianza con el entrenador por lo que no sucederá lo mismo que en Philadelphia. “Me gusta decidir a qué se juega, soy un creador de juego. Y preguntarle al entrenador, alguien que confía en mí y me entiende. No soy un jugador de sistemas. Yo soy el sistema. Alguien que pueda hablar conmigo e ir haciendo cambios y ajustes a mitad de partido”, analizó el astro de la NBA.

James Harden /Getty Images

Pero el problema de Harden con los 76ers no fue únicamente en el tabloncillo de juego, pues el ex Houston Rockets también tuvo graves problemas con la directiva. Al punto de llamar mentiroso a Daryl Morey, presidente de operaciones de la franquicia.

“Sólo quiero ganar al más alto nivel. Me fui de Brooklyn y pensaba que me retiraría como Sixer. Pero los dirigentes tenían otros planes. No me querían y es así de simple. Estoy feliz de estar aquí”, cerró Harden en la rueda de prensa ya con el uniforme de los Clippers.

¿Cuándo debutará Harden con los Clippers?

Harden aún no debuta con el equipo de Los Ángeles, aunque se espera que pueda hacer el próximo lunes en el Madison Square Garden ante los Knicks. El entrenador Ty Lue afirmó que quiere aprovechar los cinco días de descanso que tiene el equipo para afinar detalles con Harden y lograr que se integre aún más al sistema ofensivo de los Clippers.

El veterano Paul Geroge también aprovechó para analizar la llegada de Harden al quinteto californiano. “Esa es la razón por la que está aquí. Lo queríamos aquí. Todos dijimos que creemos que podemos hacer que funcione, lo resolveremos. Pero obviamente tuvimos que entrenar. Tenemos que jugar para que realmente estemos en la misma línea y entendamos cómo jugar en la cancha entre nosotros”, comentó George.

