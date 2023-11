¿Quién es Brianna Suggs, recaudadora de Eric Adams que FBI investiga en NYC por donativos de campaña?

Brianna Suggs, la recaudadora de fondos del alcalde de Nueva York, Eric Adams, centro de una investigación del FBI por alegada corrupción a través de donativos ilegales a la campaña del ejecutivo municipal, es conocida en el círculo del político como una de sus aliadas de confianza.

Cuando Suggs se sumó a la campaña de Adams en el 2021 con el fin de que este llegara a la la alcaldía municipal tenía 23 años.

Para esas fechas, la mujer se convirtió en la encargada de liderar los esfuerzos de recaudación de fondos del aspirante.

En su cuenta de LinkedIn, Suggs se presenta como una persona que trabajó de cerca con el candidato velando el día a día de sus operaciones y manejando movimientos logísticos. En su perfil, también destaca que ayudó a recaudar unos $18.4 millones para las elecciones primarias y las generales.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron un allanamiento el jueves en la vivienda de Suggs en Crown Heights, Brooklyn.

Al menos hasta la fecha del operativo, Suggs continuaba formando parte del equipo del mandatario. Los datos que maneja The New York Times indican que los esfuerzos de Suggs se han traducido en $2.5 millones de dólares para la reelección de Adams.

El vínculo entre el alcalde y Suggs habría sido resultado de la intervención de su ayudante sénior Ingrid Lewis-Martin.

El informe de Político que cita a una persona del círculo cercano del alcalde, señala que Lewis-Martin se refería a Suggs como su ahijada.

“Ella es como una niña”, describió la fuente al medio.

“No es meticulosa”, añadió la persona.

“Este tipo de cosas no lo van a tumbar a él, ellos solo van a sacar a gente de su alrededor”, anticipó el entrevistado.

Las autoridades federales en la Gran Manzana buscan determinar si Adams recibió donativos ilegales de campaña por parte de funcionarios en Turquía por mediación de miembros de su equipo.

No hay datos, al momento, que vinculen a Eric Adams con el alegado esquema

Al momento, no hay datos que apunten a que Adams esté vinculado en el presunto esquema o que tenga conocimiento del mismo. En declaraciones desde Gracie Mansion en un evento por el Día de los Muertos, el alcalde dijo que no ha sido contactado ni entrevistado por las autoridades

Pero que, en caso de que eso ocurra, suministrará toda la información que sea requerida.

Agentes del FBI confiscaron archivos financieros y documentos de campaña

Otros reportajes de medios nacionales como The Hill destacan que, como parte del operativo, los agentes se llevaron archivos financieros de Suggs o de cualquier entidad controlada o asociada a ella; documentos de la campaña de Adams en el 2021, de viajes de empleados a Turquía y de las interacciones entre el equipo de campaña y ese país.

Durante la visita, los oficiales además confiscaron el celular de Suggs, una “laptop” y una tableta.

Documentos judiciales que reseñan el The New York Post y THE CITY arrojaron que una decena de empleados de una compañía de construcción con base en Brooklyn donaron a la campaña de Adams el mismo día y prácticamente las mismas cantidades.

Supuesta participación de KSK Construction Group

Según los artículos de prensa, KSK Construction Group habría conspirado con la campaña del político y con autoridades gubernamentales en Turquía para usar “donantes testaferros” para ilegalmente hacer donaciones con dinero del extranjero a cambio de recibir retribuciones o favores por parte de la Administración del mandatario.

Un “donante testaferro” es una persona o compañía que ilegalmente dona bajo el nombre de otra, pero usa el suyo para ocultar la fuente.

Sertac Varol es uno de los que aparece en los archivos de campaña como socio de KSK. En los documentos se le ubica como donante de $1,250 dólares a la campaña de Adams. Sin embargo, este declaró que no recuerda haber hecho la donación.

Varol fue más lejos al alegar que no cree haber hecho alguna contribución política en su vida.

Varol es solo uno de los empleados de KSK que aparecen como donantes de cantidades iguales o similares de dinero en un mismo día: 7 de mayo de 2021.

El informe de THE CITY también señala que reguladores municipales repetidamente le cuestionaron a la campaña de Adams sobre un grupo de donativos que ahora son parte de la pesquisa federal.

Las alegadas donaciones se realizaron en un evento organizado por el dueño de KSK Construction, Erden Arkan, en la vivienda de Abraham Erdos en Brooklyn. En el caso de Erdos, este habría donado $2,000 a la campaña de Adams un año antes.

En total, se recaudaron $69,720 de 84 donantes para la campaña de Adams en ese evento. El equipo de campaña usó el dinero para buscar $63,760 en fondos públicos de contrapartidas, según la información que maneja el medio local.

Alcalde de NYC insiste en que no ha cometido acto ilegal

En declaraciones este viernes, Adams volvió a rechazar cualquier vínculo con el presunto esquema o comisión de acto ilegal.

“Yo estoy indignado y molesto si alguien intentó usar mi campaña para manipular nuestra democracia y defraudar nuestra campaña”, expresó.

“Yo quiero ser claro, yo no tengo conocimiento, directo o de otra forma, de cualquier actividad incorrecta de recaudación de fondos, y ciertamente de dinero procedente de algún país extranjero”, continuó.

“Nosotros por supuesto que trabajaremos con oficiales para responder a estas solicitudes, según sea apropiado, como siempre lo hemos hecho”, puntualizó.

