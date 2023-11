Cinco hoteles que tratarán a tu mascota como realeza

Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a pasar más tiempo con nuestras mascotas y qué pasa cuando llegan las vacaciones y no sabemos dónde dejarlos.

Si eres un ‘pawdre’ y Miami está en tu lista de destinos para estos meses de frío, te presentamos cinco hoteles de lujo que no solo aceptan mascotas, sino que los tratarán como ellos se merecen. Desde golosinas gourmet, camas especiales, spaws y paseos personalizados tus mascotas tendrán unas buenas y merecidas vacaciones.

Hotel: Nautilus Sonesta Miami Beach

Programa: PAWS (Pets Are Welcome At Sonesta) (Las Mascotas son Bienvenidas en Sonesta)

Dirección: 1825 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Viajar es mejor con tu peludito. Por eso Nautilus Sonesta está encantado de recibir a sus huéspedes de todo el mundo y a sus mascotas con su programa PAWS– Pets Are Welcomed at Sonesta (Las Mascotas son Bienvenidas en Sonesta) en sus establecimientos en todo el país. Debido a que la marca hotelera está digamos que, un poco obsesionada con las mascotas, la cadena se complace en anunciar su nueva asociación con Best Friends Animal Society®. Juntos, Nautilus Sonesta está trabajando para hacer un impacto en las vidas de las mascotas sin hogar a través del voluntariado, oportunidades de adopción, y mucho más.

Cortesía: Nautilus

Hotel: W Miami

Paquete: Pawsome Stay Package

Los ‘pawdres’ pueden llevar consigo a sus ‘perrijos’ y gozar de una estadía de lujo en el hotel W Miami. Para mimar a los peluditos, el hotel ofrece el Pawsome Package, que incluye una estancia mínima de dos noches, un kit de bienvenida (golosinas, bolsas de aseo y un pañuelo de W Miami), una cama PAW, tazones para agua y comida, y sabrosas golosinas. W Miami está situado en el corazón de Brickell y cerca de algunos de los parques más pintorescos de Miami, perfectos para pasear dar un paseo frente al mar con tu compañero incondicional.

Cortesía: W Miami

Hotel: YOTELPAD Miami

Paquete:: Pampered Pet Package

Las suites de estilo apartamento en el recién inaugurado YOTELPAD Miami no sólo cuentan con dos dormitorios, para que su mascota pueda tener el suyo propio con vistas panorámicas de la ciudad y la bahía de Biscayne durante su viaje, sino que el hotel, situado en pleno centro de Miami, acaba de presentar su nuevo Pampered Pet Package, para que las mascotas puedan disfrutar de sus propias vacaciones de lujo en Miami.

El paquete incluye: Un día de ‘spaw’ Animal Crackers ubicado al lado del hotel y uno de los favoritos de los locales para mimar a las mascotas: Lavado, secado, uñas y orejas A su llegada, tu peludito será recibido con su propio kit de amenidades, que incluye golosinas, así como una cama para perros y un bol de agua.

Hotel: 1 Hotel South Beach

Dirección: 2341 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

El 1 Hotel South Beach, sabe que las mascotas son un miembro más en la familia. Por ello, sus huéspedes pueden traerlos consigo( hasta 10 kilos) para relajarse en la vibrante Ciudad Mágica. El 1 Hotel South Beach ofrece servicios de guardería, paseos y muchos más beneficios durante su estadía.

Cortesía: 1 Hotel South Beach

Hotel: The Plymouth Hotel

Dirección: 336 21st Street, Miami Beach, FL 33139

Details: Los huéspedes pueden traer a sus amigos peludos de vacaciones a los hoteles Plymouth. Las mascotas serán recibidas con bols personalizados para perros Plymouth y el amor del equipo de Plymouth para unas vacaciones divertidas con toda la familia.

Cortesía: Think Hospitality

Fotos:Cortesía