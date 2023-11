Discusiones precedieron la muerte de un hombre asesinado con una bola de boliche por su hermano en El Bronx, acusación en NY

Una antigua vecina del edificio de apartamentos en El Bronx donde Jayson Dargan utilizó una bola de boliche para golpear fatalmente a su hermano Timothy Dargan, declaró que en diferentes ocasiones escuchaba discusiones a gritos desde su apartamento en las madrugadas.

“A veces, como estamos tan cerca [del apartamento], escuchábamos discusiones. Creo que fueron los dos hermanos, pero no estoy muy segura. Escuchábamos discusiones cerca de las 2 a.m. No escuchamos lo que dicen, pero escuchamos un altercado”, explicó la residente Joyce Danakabu.

La mujer dijo que las discusiones terminaron hace unas dos semanas, observación que se conecta con la denuncia del Tribunal Penal de El Bronx que afirma que el asesinato tuvo lugar en algún momento del 22 de octubre.

“Hasta hace poco no escuchaba ningún argumento”, indicó. “Entonces le dije a mi esposo: ‘Espero que los hermanos no hayan hecho nada, porque no los escuché discutir‘”.

Danakabu manifestó que hace varios días había un mal olor en los pasillos del complejo de apartamentos ubicados en 775 Concourse Village East, informó Daily News.

“Notamos un olor desde el lunes pasado. … A medida que avanzaba el día se hacía más fuerte. El miércoles, cuando iba a trabajar, el olor era insoportable, como si estuviera en mi garganta”, dijo la vecina.

La seguridad del edificio fue a verificar el apartamento y seguidamente se les unió la policía de Nueva York hallando el cadáver.

El viernes, las autoridades declararon que habían acusado a Jayson Dargan, de 41 años, por el asesinato de Timothy Dargan, de 44 años.

“Cuando sacaron el cuerpo, era como si el olor estuviera dentro de mi casa”, recordó Danakabu.

Un vecino que no quiso ser identificado dijo sentir pena por los hermanos y su familia. “Es desafortunado. Me siento mal por el papá, los hijos. Eran buenas personas”.

“Hay [un] problema mental que está sucediendo y se está extendiendo desenfrenadamente”, dijo.

Jayson Dargan fue procesado el sábado en el Tribunal Penal de El Bronx por cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión de armas, de acuerdo con los registros judiciales.

El hombre se declaró inocente y se ordenó su arresto su derecho a fianza.

