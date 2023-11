“Vuelve el perro arrepentido”: Real Madrid desmiente nuevamente estar negociando con Kylian Mbappé

La historia del Real Madrid y Kylian Mbappé parece no tener fin. Tras dos intentos de fichajes infructuosos este sábado volvieron los rumores de acuerdo entre ambos y tuvo que ser el propio club Merengue quien esta vez desmintiera la información.

A través de un comunicado expuesto en redes sociales el Real Madrid aseguró que toda información difundida en páginas web y redes sociales sobre un intento de negociación con Mbappé es rotundamente falso, especialmente por tratarse de un jugador que actualmente tiene contrato con su club PSG hasta el 30 de junio de 2024.

“Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C.F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG”, indica el texto.

Los rumores que portales y medios de todo el mundo se han hecho eco sobre una posible llegada del francés al Santiago Bernabéu tienen su base en que el atacante no una sellado una renovación con los parisinos y que, en caso de no lograr el acuerdo, desde el 1 de enero de 2024 será libre de firmar contrato con cualquier club.

Sin embargo, aunque desde hace varios meses rumores van y vienen en ningún momento el Real Madrid ha intentado concretar la firma de Mbappé, ni siquiera en 2018 cuando también tuvo que presentar un comunicado donde aseguraban que nunca existió una oferta para su fichaje.

En aquel momento, el Real Madrid apuntó que no había realizado “ninguna oferta ni al PSG ni al jugador” y lamentó la difusión de informaciones “que no son contrastadas con las partes”.

El equipo presidido por Florentino Pérez no realizó ningún movimiento en el último mercado para intentar la llegada de Mbappé, después de haber realizado el fichaje del inglés Jude Bellingham por más de $113 millones de dólares más variables, y ha insistido en que no realizará ningún movimiento por el delantero francés hasta que no muestre su intención de no seguir ligado al PSG.

Aunque a la postre Mbappé se quedó en el PSG para esta temporada el mismo aseguró no querer renovar, algo que molestó al dueño del club Nasser Al-Khelaifi, quien en algún momento lo apartó de la plantilla por sus declaraciones pero posteriormente hicieron las pases.

