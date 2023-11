Cerrarán iglesia en Baltimore luego de que pastor pagara para resolver denuncia de acoso sexual

La Arquidiócesis de Baltimore cerrará una de las iglesias católicas de la ciudad luego de que su pastor, Paschal Morlino, fuera suspendido el mes pasado del ministerio porque admitió haber hecho un pago hace varios años para resolver una denuncia de acoso sexual.

Morlino, según informó Associated Press, fue despedido de su puesto en la iglesia St. Benedict en el suroeste de Baltimore. Allí sirvió durante 40 años, en los que, de acuerdo con la información del medio, se hizo conocido por ayudar a los residentes de zonas más pobres.

El sacerdote, de 85 años, volvió a Pensilvania después de la suspensión.

La iglesia St. Benedict es propiedad y está operado por Saint Vincent Archabbey en Pensilvania. En una declaración conjunta separada con la arquidiócesis el sábado, citada por AP, los representantes del monasterio dijeron que no nombrarían un nuevo pastor para reemplazar a Morlino.

“La difícil decisión se tomó debido al número limitado de clérigos disponibles”, argumentaron.

Como resultado de eso, los feligreses están siendo desviados a otras iglesias para misa y otros servicios religiosos. No obstante, la iglesia en Baltimore seguirá organizando eventos comunitarios y programas de extensión, según AP.

“Entendemos que esta noticia llega en un momento difícil para los feligreses”, dijeron los funcionarios en el comunicado del sábado. “Un equipo de extensión estará disponible para ayudar a los feligreses y, si lo desean, ayudarlos a recibir servicios pastorales católicos en las parroquias cercanas”.

Las acusaciones contra Morlino

Los detalles sobre las acusaciones a Morlino son escasos. Los funcionarios de la iglesia han dicho que consideran “un presunto acoso sexual de un hombre adulto” que ocurrió en el año 2018. El denunciante según AP, falleció en el año 2020.

En el comunicado del sábado, los funcionarios de la arquidiócesis también dijeron que están investigando otra denuncia contra Morlino que involucra abuso sexual de un menor. Esta supuestamente ocurrió en 1993, aunque Morlino negó la acusación.

Todo surgió gracias a un reportaje de The Baltimore Banner. Cuando los periodistas del medio preguntaron a la aquidiócesis por el asunto, abrieron una investigación y despidieron a Morlino, según dijeron.

El medio habló con un amigo del denunciante. Ella reveló que su amigo había estado en un crucero con Morlino hace algunos años, y que cuando despertó una mañana, él estaba encima.

En una entrevista con ese mismo medio, Morlino confirmó el pago del acuerdo de $200,000, negó haber actuado mal y dijo que no tenía nada que ocultar.

“Solo quería mantenerlo callado, deshacerme de él, porque solo estaba provocando problemas”, dijo. “Mi conciencia está tranquila; son todas cosas que él inventó“, añadió a The Banner, refiriéndose al denunciante. “Yo me ocupé de su seguro médico; ese fue el trato”, dijo Morlino. “Él no tenía dinero; aprovechó mi simpatía”.

