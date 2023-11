Concejales latinos piden salir a votar y advierten que urge levantar la voz contra republicanos

Este martes 7 de noviembre los neoyorquinos están agendados para celebrar el cierre de las elecciones generales del 2023, que definirá quiénes serán los 51 concejales que a partir del 1 de enero del próximo año integren el Concejo Municipal, y el llamado desde diferentes sectores y de los propios líderes latinos que están sentados en el órgano legislativo es a salir a votar.

Aunque de los 15 concejales que forman parte de la cámara municipal, cinco de ellos no tienen ningún contendor en estos comicios,(Carlina Rivera por el Distrito 2, Shaun Abreu, por el Distrito 7, Carmen De la Rosa, por el Distrito 10, Francisco Moya, por el Distrito 21 y Jennifer Gutiérrez, por el Distrito 34), hay 10 distritos en los que políticos demócratas hispanos deberán medir fuerzas con candidatos republicanos e independientes, por lo que los votos hispanos pueden marcar una gran diferencia.

Y es que más allá de salir a votar para que los latinos, quienes son parte vital de los 4,592,628 de votantes activos que actualmente están registrados para competir en estas elecciones, políticos encargados de decidir el futuro de la Gran Manzana, a través de la promulgación de leyes advierten abiertamente que otra razón de peso para manifestarse en las urnas es frenar los intentos de republicanos por desbancar a demócratas de sus sillas.

Así lo advierte la concejal Carmen de la Rosa, quien representa al Distrito 10 del Alto Manhattan, zona de amplia presencia hispana, quien hizo un llamado a los sufragantes que están registrados a que no den por sentado ningún triunfo y se sumen a la jornada electoral saliendo entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche a depositar sus votos.

La líder política de origen dominicano, una de las voces latinas más fuertes dentro del Concejo Municipal, advirtió que los comicios de este martes pueden afectar la fuerza que tiene el Partido Demócrata en el Concejo Municipal, a quienes definió como los amigos verdaderos de los inmigrantes.

La política del Alto Manhattan recordó que justo cuando la Ciudad de Nueva York enfrenta una crisis migratoria con la llegada en masa de más de 120,000 solicitantes de asilo que han llegado a los cinco condados en el último año, republicanos de diferentes sectores han manifestado su oposición a que se les tienda la mano, por lo que tenerlos en el Concejo Municipal podría afectar el impulso de medidas que protejan a los más vulnerables.

“Nosotros como comunidad migrante hemos luchado mucho para mantener el derecho al voto, y es importante que la comunidad se haga notar en cada elección, más en estos comicios que resultan significativos porque son como una prueba ya que en el 2025 de nuevo habrá elecciones, y no solo de Concejo sino de Alcalde. “El voto es como un músculo, hay que ejercitarlo para que se ponga fuerte, por eso hay que votar, hay que saber más sobre lo que hace el Concejo, y aunque en mi distrito no tengo contendor, hay otros distritos que tienen elecciones reñidas en las que los demócratas, que hemos luchado por la clase inmigrante y trabajadora no queremos que el cuadro que pintan los republicanos se haga realidad”.

La concejal de Manhattan insistió en que tener a más republicanos en el seno del órgano legislativo municipal, afectaría la agenda demócrata que busca luchar más por los neoyorquinos necesitados.

“Este Concejo ha trabajado duro por nuestra gente y luchado por por mantener vivas las voces inmigrantes, y tenemos un rol vital para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas exiliadas que siguen llegando para poder empoderarlos con recursos, dar vivienda a quien no la tiene, lo que no nos deja progresar y hacer más cosas para mejorar el cuadro económico en momentos en que sabemos que el Alcalde Adams está proponiendo recortar 15% a las agencias”, dijo la legisladora. “Tenemos que votar para elegir a un Concejo que siga luchando para asegurar los servicios críticos, una mejor educación para nuestros hijos y entender que el voto es el privilegio que tenemos y es importante usarlo, porque el que no vota, no tiene derecho a criticar“.

Poder latino en juego

El poder latino que se logró en las pasadas elecciones municipales, está en juego, según otros líderes, pues en una decena de distritos hay pulsos que están siendo seguidos con lupa.

En el Distrito 1, el demócrata Christopher Marte se enfrentará a la republicana Helen Qiu, en el Distrito 8, la concejal demócrata Diana Ayala enfrentará al republicano Exodus Gary, en el Distrito 13, la demócrata Marjorie Velázquez enfrenta a la republicana Kristy Marmorato, en el Distrito 14, la demócrata Pierina Sánchez enfrenta a la republicana Amelia Rose, en el Distrito 15, Oswald Feliz enfrenta a la republicana Erica Elias, en el Distrito 17, el demócrata Rafael Salamanca, una de las grandes figuras hispanas en el Concejo, enfrentará a la republicana Rosaline Nieves.

Otras contiendas que podrían cambiar el panorama del Concejo para los latinos son las del Distrito 18, donde la demócrata Amanda Farias enfrenta a la republicana Michelle Castillo, el Distrito 22, de Queens, donde la demócrata Tiffany Cabán, una de las mayores líderes progresistas de la cámara municipal, enfrenta a Kelly Klingman, en el Distrito 37, donde Sandra Nurse enfrenta a Isaiah Vega y en el Distrito 38, donde la concejal demócrata Alexa Aviles enfrenta a Paul Rodríguez.

La Concejal Tiffany Cabán es una de las latinas que tiene contendor en los comicios de este 7 de noviembre Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nosotros priorizamos la vivienda para todos los neoyorquinos no las ganancias para los desarrolladores multimillonarios“, asegura la concejal Cabán, quien dentro de su clamor para que voten por ella muestra sobre la mesa hechos como su lucha frontal para que no se aumentaran los alquileres, la aprobación de más unidades de vivienda asequible y el $1 millón de dólares que aseguró para programas comunitarios de Astoria Houses.

Una dura contienda ocurre en El Bronx, uno de los condados con mayor abstencionismo al voto, que en los comicios anticipados solo representó 9,134 del total de 85,957 que la Junta Electoral de la Gran Manzana contó, donde el llamado a que los hispanos salgan a sufragar es muy grande.

En el Distrito 13, la latina demócrata Marjorie Velázquez dará una dura pelea contra la republicana Kristy Marmorato, pero tiene la fe intacta de que saldrá victoriosa.

“Desde el principio, esta campaña se ha centrado en la fe sobre el miedo. Sé que si tenemos fe unos en otros, fe en la comunidad y celebramos el poder de nuestra diversidad, podemos crear una Nueva York más segura y justa para Todos”, aseguró la líder hispana, quien instó a los votantes a manifestarse en las urnas. “Ganemos juntos. Como miembros del Concejo estamos en posiciones de poder e influencia. Cuando hablamos la gente escucha“.

Quiénes son los concejales latinos que buscan la reelección

Distrito 1: El demócrata Christopher Marte se enfrentará a la republicana Helen Qiu

Distrito 2: La demócrata Carlina Rivera no tendrá contendor

Distrito 7: El demócrata Shaun Abreu no tendrá contendor

District 8: La concejal demócrata Diana Ayala enfrentará al republicano Exodus Gary

Distrito 10: La concejal Carmen De la Rosa no tiene contendor

Distrito 13: Marjorie Velázquez enfrenta a la republicana Kristy Marmorato

Distrito 14: La demócrata Pierina Sanchez enfrenta a la republicana Amelia Rose

Distrito 15: Oswald Feliz enfrenta a la republicana Erica Elias

Distrito 17: El demócrata Rafael Salamanca enfrentará a la republicana Rosaline Nieves

Distrito 18: La demócrata Amanda Farias enfrenta a la republicana Michelle Castillo

Distrito 21: El demócrata Francisco Moya no tiene contendor

Distrit0 22: La demócrata Tiffany Cabán se enfrenta a Kelly Klingman

Distrito 34: Jennifer Gutiérrez no tiene contendor

Distrito 37: Sandra Nurse enfrenta a Isaiah Vega

Distrito 38: la concejal demócrata Alexa Aviles enfrenta a Paul Rodríguez

