Hacer valer los vales de auxilio de rentas, el drama de inquilinos que buscan apartamento en NYC

Las leyes de la Ciudad de Nueva York son claras en advertir que en la Gran Manzana “es ilegal que un propietario se niegue a aceptar vales CityFHEPS, o cualquier otra forma de asistencia financiera para pagar el alquiler”. Así lo estipulan normas de la ley de Derechos Humanos, donde se manifiesta que los titulares de vales de ayuda de renta, a quienes caseros o inmobiliarias no les acepten sus cupones a la hora de conseguir un inmueble, pueden denunciarlos por actos de discriminación.

Pero en muchos casos la regla se queda en letra muerta, pues inquilinos como Leonilde Rodríguez, quien lleva más de ocho meses intentando buscar un apartamento con el vale de auxilio financiero para la renta que le dio la Ciudad, confiesa que le han “hecho el feo” por no contar con ingresos propios y mostrar sus cupones de vivienda.

“La ley suena muy bonita, pero a la hora de la hora, los dueños de apartamentos hacen lo que quieran. Ellos son los que mandan y hay un estigma contra la gente pobre, porque al fin y al cabo ellos reciben su dinero, pero por ser pobres nos discriminan”, asegura la madre de familia colombiana, quien asegura que en varias ocasiones ha encontrado lugares que le gustan y se acomodan al valor de sus cupones, pero luego vuelve a estar en ceros.

“Una vez vi un apartamento en Queens, me lo mostraron y hasta me sonreían y cuando fueron a revisarme el crédito y les dije que iba a pagar con los cupones de renta, me dijeron en la cara que no recibían esos vales, y cuando les dije que eso era ilegal, me dijeron que lo sentían pero que eran un negocio privado y me quedé sin ese sitio que tanto me había gustado”, asegura la empleada de limpieza, quien exige que hagan valer la ley. “Otros ni me los muestran cuando les digo que pago con cupones y en dos más me mostraron literalmente ratoneras, apartamentos horrorosos y cuando dije que no estaba buscando eso, me dijeron que mis vales califican solo para ese tipo de sitios. Es un irrespeto, ni que fuera regalado”.

Milton Pérez, nacido en El Bronx, tiene un sentir muy parecido, y confiesa que fue tal su miedo al rechazo, que optó por sumarse a largas listas de lotería de apartamentos con el programa Housing Connect de la Ciudad, para poder usar sus vales de renta CityFhepfs, en vez de ir a inmobiliarias.

“Estos vales son una salvación para muchos de nosotros, pero también debido al prejuicio, muchas personas y familias enteras son irrespetadas por caseros que no quieren rentarles. Es prejuicio y de paso genera sufrimiento, empeora enfermedades mentales y evita que la gente salga más rápido de los albergues”, asegura el puertorriqueño, quien estuvo desde el 2014 hasta el 2021 en varios albergues de la Ciudad.

“Hay mucha discriminación por los vouchers, hasta el punto que muestran apartamentos y cuando se les dice a las inmobiliarias que el pago va a hacerse con cupones, desaparecen, nunca vuelven a contestar el teléfono. Nos desprecian”, comenta el boricua, quien vive en un estudio en Brooklyn, a solo unas calles de dos de los refugios en los que estuvo por años a la espera de que le aceptaran sus cupones de renta. “Yo me inscribí en unas 200 loterías”.

Y aunque el beneficiario de los vales de renta afirma que la Ciudad debe invertir más recursos para que se castigue de manera más ejemplar a los caseros que se niegan a aceptar cupones, también reconoce que algunos caseros no rentan por fallas de la Ciudad en hacer los pagos.

“Yo mismito el año pasado recibí mi citación a la corte, porque la Ciudad no pagó como unos cinco meses, y si no fuera porque fui un día a declarar al Concejo Municipal y conocieron mi caso seguramente me hubieran desalojado y otra vez hubiera terminado en el albergue”, dijo el inquilino. “Necesitan mejorar los programas, tener m[as gente para hacer seguimientos y hasta para atender los tel[efonos cuando hay situaciones que no sabemos manejar. Antes se tardaban unos 45 minutos y contestaban así no nos ayudaran, pero la última vez estuve 2 horas 45 minutos. Hasta me dormí y seguían sin contestar”.

El llamado de mejoras y protecciones también proviene desde organizaciones que trabajan con comunidades vulnerables. Líderes exigen que se adelanten acciones más fuertes contra los propietarios de apartamentos que discriminan a los inquilinos con vales de renta y les niegan la posibilidad de alquilar sus unidades de vivienda.

Así lo manifestó David Giffen, director de la Coalición para los Desamparados, tras advertir que los refugios en Nueva York están llenos de personas que tienen vales de vivienda pero no pueden usarlos porque muchos propietarios discriminan ilegalmente a los titulares de los cupones.

“Durante años, hemos estado instando a la Ciudad a hacer algo al respecto, financiando una aplicación significativa de las leyes de discriminación en la vivienda. Necesitamos que el alcalde Adams reconstruya inmediatamente la Unidad de Discriminación de Ingresos de la Comisión de Derechos Humanos para frenar a los propietarios, agentes de bienes raíces, y corredores responsables de negar ilegalmente ubicarciones a titulares de vales”, aseguró el activista. “No sólo es lo correcto y lo moral, sino que en un momento en que la ciudad necesita desesperadamente camas de refugio, es lo único sensato que se puede hacer”.

Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), destacó que tener acceso a una vivienda permanente es el paso más fundamental para construir una vida segura y productiva, y lamentó que en la Gran Manzana inquilinos con cupones de ayuda en la renta sigan viendo las verdes y las maduras a la hora de alquilar un apartamento.

“Desafortunadamente, los obstáculos y la discriminación siguen siendo frecuentes entre los neoyorquinos vulnerables a la hora de conseguir apartamentos con vales CityFHEPS. A medida que nos acercamos a los meses más fríos, la administración Adams debe tomar medidas proactivas para garantizar opciones de vivienda asequibles para los neoyorquinos que utilizan asistencia para el alquiler”, dijo el defensor de los inmigrantes. “Instamos a la Administración Municipal a aumentar las inversiones en personal para el Departamento de Servicios Sociales y todas las demás agencias relevantes y unidades de aplicación de la ley para abordar el trabajo atrasado existente y reducir los obstáculos administrativos para las aprobaciones de vivienda de CityFHEPS.

Awawdeh insistió en la necesidad de implementar medidas que mejoren el sistema para inquilinos y propietarios, a fin de brindar un mejor camino hacia la autosuficiencia para todos los neoyorquinos.

“Le pedimos a la Ciudad que elimine los desafíos onerosos que enfrentan los propietarios, como los retrasos en el pago, acelere las inspecciones de apartamentos para que nuestros vecinos accedan a viviendas de manera rápida y segura y aumente los incentivos para que los propietarios acepten vales de vivienda”, agregó el activista.

Theo Oshiro, funcionario estatal del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, se sumó a los reclamos, y no solo pidió mayores protecciones a los inquilinos con vales de vivienda sino que denunció que la Administración Municipal no está haciendo su parte para poner freno a caseros que discriminan.

“Los inquilinos deberían poder confiar en que la Ciudad los protegerá contra la discriminación en la fuente de ingresos. Pero durante el gobierno del alcalde Adams ha habido una falta de aplicación de la ley, una falta de información pública que informe a la gente sobre sus derechos y una grave falta de personal en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, todo lo cual ha facilitado que los agentes inmobiliarios y propietarios de apartamentos se libren con prácticas discriminatorias”.

Amy Collado, organizadora comunitaria de la organización Servicios Católicos de Migración, y quien conoció el rechazo de primera mano, aseguró que son tan grandes los obstáculos con los que deben lidiar neoyorquinos con vales de asistencia, que a pesar de existir leyes que prohiben no aceptarlos, hay caseros que abiertamente informan que no reciben cupones, lo que viola las normas de la Ciudad.

“Conozco a personas que pasaron meses o años adicionales (sin poder rentar) después de recibir sus vales, porque los propietarios no les alquilaban. Mi experiencia de primera mano fue cuando mi madre obtuvo vale CityFeps, hasta le negaron ver apartamentos una vez que supieron que tenía un vale, incluso diciendo ‘lo siento, el propietario no acepta vales”, dijo la organizadora, revelando que incluso en unidades de apoyo recibieron poca ayuda.

“Después de que la ayudé (a mi madre) a presentar una queja al 311 y me dijeron que no había mucho que pudieran hacer para ayudar, pareciera que los inquilinos están realmente a merced de los propietarios y eso no es lo correcto”, agregó Collado.

Un agente inmobiliario latino, quien trabaja en Queens y prefirió no develar su nombre por temor a sanciones de la Ciudad, confesó que en su negocio de bienes raíces “no aceptan” cupones de ayuda de rentas, porque mencionó que el programa es desordenado y no hay garantía de que los inquilinos estén cubiertos por los bonos de apoyo financiero siempre.

“Es muy chistoso que la Ciudad nos acuse de discriminación y de prejuicios, pero la verdad lo que hace que muchos edificios no quieran inquilinos con cupones no es porque tengan algo contra la gente pobre, sino que muchas veces hay problemas para que desembolsen los pagos y hemos tenido casos de gente a la que de repente no le renuevan los vouchers y al no tener ingresos se quedan sin pagar y tenemos que empezar procesos de desalojo donde perdemos mucho dinero”, dijo el broker latino. “La Ciudad deber mejorar sus programas y garantizar que cuando no renueve un cup[on a un inquilino se haga cargo de ellos”.

Ante las quejas y el llamado a mejoras para que los vales de renta cumplan su cometido de manera más efectiva y rápida y que los caseros que no aceptan vales sean metidos en cintura, la Administración Adams defendió su trabajo, asegurando que desde que el mandatario asumió el cargo, ha sabido que abordar la crisis de vivienda de la ciudad significa conectar a los neoyorquinos con viviendas seguras, asequibles y de alta calidad lo más rápido posible.

“Es por eso que nuestra administración ha invertido en la unidad de fuente de ingresos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, ha comprometido hasta $10 millones para reparar viviendas con alquiler estabilizado y les ha dado las llaves a los neoyorquinos con vales CityFHEPS, y ha conectado a más neoyorquinos con CityFHEPS a servicios permanentes y viviendas asequibles en un año que nunca en la historia del programa”, aseguró un portavoz de la Alcaldía.

“Además, el alcalde Adams anunció en su informe sobre el estado de la ciudad en enero, que está invirtiendo $3 millones para erradicar la discriminación en la fuente de ingresos con una asociación que fomentará la innovación en la forma en que la Ciudad aborda este tipo de discriminación, la primera de su tipo en Nueva York. Ciudad de York”, agregó la funcionaria de la Alcaldía. “Nuestra prioridad inmediata es siempre conseguir que los neoyorquinos tengan viviendas seguras y de alta calidad, y la ciudad a menudo interviene antes de emprender acciones legales si eso significa conseguirle a alguien las llaves más rápidamente, y al mismo tiempo utilizar la ley para evitar futuras discriminaciones”.