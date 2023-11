Miguel Herrera lanza duro mensaje contra el arbitraje tras la derrota de Xolos ante al Club América

Los Xolos de Tijuana sufrieron un duro encuentro este fin de semana ante las Águilas del Club América en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX que representó un nuevo revés en su camino para poder avanzar a la Liguilla del campeonato y así complicar sus aspiraciones a coronarse campeones.

Ante este hecho el director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel ‘Piojo’ Herrera, se mostró bastante molesto por el desempeño de los árbitros en el encuentro y por tal motivo decidió criticar nuevamente su desempeño; enfatizó que esas decisiones fueron las causantes de la derrota contra el equipo de André Jardine.

“Hasta que nos desajustaron, sí. Después del desajuste sé, porque en el 11 vs 11 no vi al poderoso América. Fuerte, solido, pero peleábamos de igual a igual. Me parece que era un juego disputado, pero hay que analizar las tarjetas de ustedes, porque para mí ninguna de las dos es y nos desajustó el partido”, expresó el entrenador.

El Piojo enfatizó que el partido se mantuvo bastante equilibrado cuando ambos equipos tenían los 11 jugadores en cancha y esto les permitió aspirar a la victoria para sumar puntos importantes; a pesar de esto el desempeño del club cambió cuando llegó la expulsión.

“Manejábamos bien la pelota y cuando ellos la tenían no tenían opciones. Con todo su arsenal estábamos bien plantados. Empiezas a flaquear y regalar espacios, porque tienes un hombre menos. Mientras éramos 11 vs 11 el juego era 11 vs 11. No vi la diferencia. Veo a un América fuerte y sólido y sus recambios son otro plantel, pero no lo vi y el equipo estaba muy bien y sólido. Tuvimos un par de oportunidades claras a gol. Era un partido parejo e intentábamos manejando la pelota, se cerraban los espacios y era un partido parejo, hasta que vino la expulsión se inclinó la balanza y después te hacen el gol y te obligan a obligar a buscar y ante estos equipos con esos planteles no puedes regalar eso”, resaltó.

“No es justo para uno y otro. Para acá estaban claras las tarjetas y para allá no. Había jugadas similares. Si vas sacar, qué sean de los dos lados. No es congruente con lo que pita y no es congruente con las tarjetas. Para un lado saca rápido y para el otro lado sí”, concluyó Miguel Herrera en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Turco Mohamed felicita a Dinenno por su marca: “Es un goleador histórico”

–Omar Flores pide disculpas por la derrota del Atlas: “Tomo responsabilidad del rendimiento”

–Mauro Boselli anuncia su retiro del fútbol tras años de gloria en las canchas