Abstencionismo entre votantes y un puñado de contiendas reñidas marcaron jornada electoral en la Gran Manzana

A las 9:00 de la noche de este martes 7 de noviembre se cerraron oficialmente los puestos de votación instalados a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York, que formaron parte de las elecciones municipales generales, donde el foco de la jornada fue elegir a los miembros que legislarán en el Concejo de la Gran Manzana a partir de enero del 2024.

Aunque los 51 integrantes actuales del organismo legislativo buscaban su reelección, tan solo en 34 distritos se realizaron comicios, pues 17 de los líderes políticos que integran la cámara municipal no tuvieron contendor, entre ellos 3 republicanos: David Carr y Joe Borelli, de Staten Island y Joann Ariola, de Queens, y demócratas como las concejales, Carlina Rivera y Carmen de la Rosa, de Manhattan y Jennifer Gutiérrez, de Brooklyn.

Y a pesar de que datos de la Junta Electoral muestran que en Nueva York hay casi 5 millones de votantes activos registrados para ejercer el derecho al voto, a juzgar por puestos de votación en comunidades latinas, como Long Island City, Astoria y Jackson Heights y distritos de El Bronx, el abstencionismo pareció dominar los comicios.

Vecinos de Queens como Jorge Martínez, quien pasaba muy temprano frente a un puesto de votación en Astoria, no solo aseguró que no tenía planeado votar sino que aseguró no tener “ni idea” de que este martes había elecciones municipales.

“Yo la verdad solo voto por presidente, pero ni siquiera sabía que este año había elecciones aquí en la ciudad”, dijo el colombiano, quien reconoció que falta mayor compromiso de la comunidad hispana para hacerse sentir en las urnas. “Creo que a nosotros los latinos todavía nos falta mayor educación para darle valor al voto, pero también pienso que existe un poco de frustración y desesperanza entre los que podemos votar al ver que uno vota y las cosas siguen igual, las rentas caras, las cosas subiendo de precio y mucha inseguridad”.

Y saliendo de un puesto de votación, la ecuatoriana Mónica Carrera, de 57 años, no solo confirmó que en el recinto al que acudió en Long Island City no solo “no había ni un alma” sino que dijo que votó porque una amiga le recordó que eran las elecciones.

“Esta vez vi menos gente que antes. Creo que la gente no sabía o a muchos les da pereza salir a votar. Hasta yo mismita he venido porque me convidaron”, dijo la inmigrante, quien se declaró demócrata.

En Jackson Heights, donde se vivió una contienda entre el demócrata Shekar Krishnan y el republicano Zhile Cao, votantes como Carmen San Miguel por el contrario manifestaron su emoción de acudir a las urnas, advirtiendo que gracias a votos como el suyo, ese distrito municipal neoyorquino cuenta con voces provenientes de la comunidad que luchan por los vecinos del Distrito 25 en el seno del Concejo Municipal.

“Mucha gente dice que no vale la pena votar, pero en realidad es un compromiso que deberíamos desarrollar más porque solamente así podemos dejar de quejarnos de que las cosas están mal y poner allá arriba a líderes que puedan hacer cambios”, comentó la costarricense. “Yo vi un poquito más de gente que en otras elecciones, pero siguen siendo muy pocos los votantes. La verdad es que falta que le demos más valor a votar, pero también veo a gente desanimada, especialmente con la llegada de tanto migrante nuevo, que incluso ha pensado en votar por los republicanos”.

Y precisamente ese ha sido uno de los asuntos que candidatos republicanos han utilizado para apelar a votantes en distritos gobernados por demócratas, por lo que incluso líderes del Concejo Municipal, como la concejal Carmen de la Rosa, aseguraron de manera frontal que estos comicios debían servir para ponerle freno a la avanzada de los copartidarios del expresidente Trump.

“Tenemos que asegurarnos de que aquellos distritos en los que los republicanos pretenden quitar a los líderes demócratas, voten con fuerza porque no podemos permitir que políticos republicanos a los que no les importan nuestras comunidades, lleguen al Concejo Municipal”, dijo la política de origen dominicano, advirtiendo que debido a que en el 2025 habrá nuevamente elecciones municipales, estos comicios servirán para medir el pulso del electorado.

En los Distritos 22 y 26, donde las actuales concejales Tiffany Cabán y Julie Won, se midieron con contendores por su curúl, personal de las mesas de votación aseguraron bajo condición de anonimato, que se registraron en algunas partes del día mayor afluencia de electores.

“En esta mesa nosotros hemos tenido más de 138 personas ya, cuando hay épocas en las que uno solamente ve a unos 8 o 10 votantes. Creo que este distrito le interesa más a la gente porque puede ser una competencia reñida”, dijo una de las voluntarias del puesto.

Y en la lucha que los republicanos lanzaron en estos comicios a fin de quitar del mapa del Concejo Municipal a un puñado de demócratas para aumentar su presencia en el órgano legislativo, que se cuenta actualmente en seis voces, uno de los distritos donde se vislumbró una pelea apretada fue el 19. La concejal Vickie Paladino fue retada por el demócrata y líder político Tony Avella, quien arremetió fuertemente contra la republicana señalándola de ser supremacista blanca.

“Me sorprende que tengamos una supremacista blanca representándonos. Claramente lo es. Todo su personal tiene problemas con las publicaciones en grupos supremacistas blancos. Su propio hijo ha sido miembro de los Proud Boys. Tenemos una foto de ella con el fundador de los Proud Boys sonriendo y dándose la mano”, dijo el candidato demócrata que esperaba desbancarla, a quien la concejal criticó por lo que llamó “tácticas sucias”.

En otro distrito municipal donde los analistas estaban mirando con lupa la contienda es en el Distrito 13, donde la de demócrata Marjorie Velázquez, de origen latino, se enfrentó a la republicana Kristy Marmorato, quien esperaba volver a poner banderas rojas en esa parte de la Gran Manzana, que no ha visto a un representante republicano desde hace más de dos décadas.

En el Distrito 47, en Brooklyn, el concejal Justin Brannan se enfrentó al republicano Ari Kagan. En cuanto a las contiendas por las Fiscalías de distrito, tan solo la Fiscal de Queens, Melinda Katz se enfrentó a un oponente, mientras que la fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, y el fiscal de distrito de Staten Island, Michael McMahon, no tuvieron contendientes.

Elecciones Municipales en la Gran Manzana 2023.

Al cierre de esta edición, cuando las mesas de votación apenas cerraban, la Junta Electoral de la Ciudad no había emitido todavía un reporte sobre el número de votantes que acudió a la cita electoral. Lo que sí se supo es que en el proceso de votación anticipada que cerró el fin de semana previo, 85,957 neoyorquinos votaron, de los cuales 25,540 lo hicieron en Manhattan, 23,968 en Brooklyn, 22,183 en Queens, 9,134 en El Bronx y 5,132 en Staten Island.

La votante Fanny Morales, quien acudió a emitir su voto antes de las 5:00 de la tarde, hizo un llamado para que quienes salgan elegidos en los comicios, centren mas sus miradas hacia las comunidades vulnerables y los adultos mayores.

“Yo sé que los problemas y las necesidades de Nueva York no se van a arreglar de un día para otro, pero primero Dios, espero que quienes ganen hoy, cuando se posesionen el otro año, hagan más por los que estamos más llevados”, dijo la abuela colombiana.

Panorama electoral de las elecciones municipales en datos