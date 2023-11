Capitán de barco en California es condenado por negligencia tras incendio que mató a 34 pasajeros

Un ex capitán de un barco de buceo fue declarado culpable el lunes de un delito grave federal de mala conducta o negligencia de un oficial del barco, en relación con un incendio que arrasó su barco el 2 de septiembre de 2019, causando la muerte de 34 personas que dormían bajo cubierta.

El barco, llamado Concepción, se encontraba en el último día de un viaje de buceo de tres días cerca de la isla Santa Cruz, en las Islas del Canal de California, cuando estalló el fuego en las primeras horas de la mañana.

Según los fiscales, Jerry Nehl Boylan, de 69 años, descuidó sus deberes como capitán de varias formas, entre ellas no intentar apagar el fuego o rescatar a los pasajeros, no realizar suficientes simulacros de incendio o entrenamiento de la tripulación y no establecer una guardia nocturna, como lo exigen la licencia del barco y las regulaciones de la Guardia Costera.

Boylan fue el primer miembro de la tripulación en abandonar el barco mientras docenas permanecían atrapados debajo de la cubierta dentro de la sala de literas del barco. La policía ha dicho que las 34 personas que murieron por inhalación de humo y sufrieron quemaduras tras perder el conocimiento.

Los investigadores creen que el incendio pudo haber sido causado por teléfonos móviles y baterías que se dejaron cargando durante la noche, aunque no es posible determinar definitivamente la causa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) culpó al operador del barco, Truth Aquatics, por no exigir que un miembro de la tripulación patrullara la embarcación como vigilante nocturno, lo que podría haber evitado la tragedia al detectar el fuego en sus primeras etapas.

Un abogado de Truth Aquatics dijo en 2019 que un miembro de la tripulación había revisado el área donde se creía que se concentraba el fuego antes de que estallara.

Inicialmente, Boylan fue acusado de homicidio involuntario, pero el cargo fue desestimado el año pasado por un juez federal que argumentó que la acusación no alegaba claramente negligencia grave.

Boylan, que actualmente está libre con una fianza de $75,000 dólares, se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión federal. Una audiencia de sentencia está programada para el 8 de febrero.

Con información de CNN

