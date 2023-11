Karol G le envió un enternecedor mensaje a Anahí tras haberla homenajeado en un concierto

Durante el concierto en Colombia, Anahí hizo un alto en su presentación y tomó el micrófono para dirigirse al público que asistió al concierto. Por ello, agradeció el apoyo y cariño de sus fans y mencionó lo emocionada que estaba de compartir escenario con talentosos artistas locales.

Luego, nombró a Karol G, una de las mayores exponentes de la música urbana en la actualidad. A su vez, la mexicana elogió el trabajo de ‘La Bichota’, hecho que la llevó a dedicarle un extenso mensaje por lo significativa que ha sido ella en su vida.

“Anahí, mi reina. Quiero compartirte lo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar; es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, comenzó diciendo la intérprete de ‘Amargura’.

La cantante de 32 años se sintió muy honrada por ver que en una gira tan destacada como la que está haciendo RBD para despedirse de sus fans sea nombrada y que la empresaria mexicana haya usado un vestuario en el que la identificaba y además decía ‘Bichota’.

“Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente cómo me siento ahora… No encuentro las palabras para describir la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento“, agregó.

Anahí y Karol G juntas en el escenario en junio de 2022. / Foto: Mezcalent.

“Me hace muy feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas tanto como yo. Gracias, de todo corazón, por este gesto y espero que nuestra amistad y conexión sigan así de especiales con el pasar del tiempo. Tú y yo por siempre”, finalizó diciendo.

Anahí agregó el mensaje a sus historias de la red social de la camarita y le respondió lo siguiente: “¡Bebé, me hace tan feliz saber que te gustó tu sorpresa! Tú y yo por siempre”.

