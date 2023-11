Ximena Córdoba regresó llena de emociones a ‘Despierta América’ tras 8 años de su salida

El programa ‘Despierta América‘ el pasado lunes aprovechó de sorprender a su audiencia debido a una invitada estrella que tendrán durante toda la semana y se trata de la presentadora de televisión Ximena Córdoba, quien abandonó el espacio de televisión hace 8 años por otros proyectos.

El conductor de televisión Raúl González se mostró muy emocionado al momento de presentarla en el estudio de Univision, y es que inició diciendo: “Hoy estamos de manteles largos”. Posteriormente, añadió: “Porque nos visita Ximena Córdoba”.

“Feliz de estar en @despiertamerica, la casa más feliz de la televisión hispana, estaré aquí por esta semana, no te lo pierdas make up @accessories4stars”, fue el mensaje que colgó en la red social de la camarita, donde supera los dos millones de seguidores.

“No se imaginan cuánto los quiero, cuánto los he extrañado… Y llego y lo primero que me dice (refiriéndose a Raúl) ‘arepita’ y me trae tan buenos recuerdos. Ya luego me regreso a México, pero feliz de compartir con mi familia de nuevo”, dijo Ximena en el programa.

Córdoba tomó mayor reconocimiento en la televisión hispana por su trabajo como presentadora del clima en el programa matutino Despierta América. Durante muchos años, ella fue la encargada de informar sobre las condiciones meteorológicas y logró entretener al público con su carisma y belleza.

La colombiana Ximena Córdoba está de visita en EE.UU. / Foto: Mezcalent.

Pero ahora, Ximena decidió volver a Estados Unidos para ver a sus antiguos compañeros laborales que integran el matutino del canal de televisión y reencontrarse con el público hispano que la extrañaba. Su visita ha sido muy esperada y ha generado mucha emoción entre sus seguidores.

“No estarás en cuéntamelo ya o estarás en despierta América de planta”, “Ahí la veré por Univision”, “Te ves fantástica divina completamente guapísima”, “Esta tipa no pasa de ser una segundona en los programas, no logra destacar. Necesita con algún productor acostar“, “Te ves hermosa cuando regresas a despierta América?”, “Veo que regresaste a @despiertamerica el programa que te proyecto para que llegaras afortunadamente a México”, “Ximena por Despierta América todos los días por favor para despertar alegre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

