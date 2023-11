Antony Blinken reitera que para lograr una paz sostenible “Israel no puede reocupar Gaza”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó este miércoles que para lograr “una paz sostenible” en Gaza, Israel “no puede reocupar la Franja”, desplazar a sus pobladores o disminuir su territorio.

“La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio“, dijo Blinken en una rueda de prensa con motivo de su visita a Tokio.

La declaración del canciller estadounidense se dio luego de que los ministros de Exteriores del G7 instaran nuevamente a una pausa humanitaria en Gaza para facilitar la creación de un corredor seguro que permita el ingreso de ayuda humanitaria y solicitaronhacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto palestino-israelí en la región.

“Hemos sido muy claros desde el día 1: Gaza no puede estar gobernada por Hamás, Israel no puede ocupar Gaza y no se pueden producir desplazamientos de palestinos“, manifestó Blinken, quien añadió que ha encontrado “una gran unidad” por parte del Grupo de los Siete.

Asimismo, destacó el papel de Japón, el país que ocupa la presidencia de turno del grupo y anfitrión del encuentro de dos días que concluía este miércoles, por sus esfuerzos en aliviar las tensiones en Oriente Medio y por brindar ayuda humanitaria a Gaza.

No estaba claro si los integrantes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) serían capaces de lograr unidad en sus deliberaciones sobre la guerra, dadas las diferentes sensibilidades entre sus miembros a la hora de referirse a temas como el derecho israelí a defenderse o al aumento de bajas civiles en Gaza.

Con respecto a la invasión rusa de Ucrania, Blinken dijo también que el país “puede seguir contando con ellos” y que seguirán luchando para devolver su territorio, lograr su recuperación económica y mayores oportunidades, además de su camino para la adhesión a la Unión Europea.

