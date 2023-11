Buscando un hogar de ancianos u otro programa de atención: Este puede ser el primer paso

Con 1,400 hogares de ancianos y centros de cuidados para adultos en el estado de Nueva York, entre ellos, más de 500 ubicados en la Gran Manzana, encontrar un sitio que se adapte al bolsillo, a las realidades de cada grupo familiar, o de alguien que viva en la completa soledad, y que sus vecinos quieran ayudarlo, puede ser una tarea complicadísima.

En algunas de estas situaciones, que no pocas veces puede ser un laberinto que pareciera no tener salida, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) dispone de algunas herramientas digitales que pueden significar, un primer paso para una de las tareas más complicadas, para cualquier sociedad: Ubicar un sitio de cuidado asequible para los ancianos, en caso de que las circunstancias no permitan ser atendidos 24 horas por sus seres queridos.

La herramienta digital Perfiles de atención a ancianos en NY (NYS Health Profiles: Adult Care Facilities) ofrece una panorámica para entender qué tipo de servicios están disponibles.

En este portal se encuentra una guía estatal, no sólo de los hogares de ancianos o ‘nursing home’, clasificados como de atención a largo plazo, sino también los programas de vivienda asistida, o una visión general de los planes sociales en todos los condados para ofrecer asistencia, ayuda nutricional o de salud a estas personas que por su naturaleza suelen ser muy vulnerables.

“Cada uno de nuestros ancianos tiene una realidad diferente. Dependiendo de su estado de salud física o mental, su independencia para desplazarse, su acceso o no a seguro médico, sus ventajas y vulnerabilidades, o si solo necesita un tiempo para rehabilitación, lo más probable es que exista algún servicio en Nueva York para atenderlo. Lo entendemos, sin dudas, como un derecho universal”, explica a El Diario, un portavoz de NYSDOH.

La otra llave para la búsqueda guiada de servicios y apoyos a largo plazo en cada condado de Nueva York, lo dispone el portal nyconnects.ny.gov, en donde se responden una serie de preguntas que le ayudarán a identificar servicios y apoyos.

¿Tiene Medicare?

Si bien en el caso específico de la Gran Manzana, funciona la red de apoyo al adulto mayor más grande del país, orbitando alrededor de decenas de programas y organizaciones de apoyo a los ancianos, sin importar su estatus migratorio, o su acceso a un seguro médico, lo cierto es que contar con Medicare es una de las ventanas que abre muchas más posibilidades, tanto a los ancianos, como a sus familiares.

Tenga en cuenta que para ser beneficiario de este programa federal de seguro médico, debe tener 65 años o más y haber cotizado al Seguro Social. Ciertas personas más jóvenes con incapacidades aplican.

En este momento, si usted tiene preguntas sobre los alcances de Medicare y cómo lo puede ayudar en su situación personal, la Ciudad de Nueva York ofrece el Programa de información, asesoramiento y asistencia sobre seguros médicos para personas mayores (HIICAP), para hablar con un experto capacitado en cualquiera de los cinco condados.

Una guía general:

Para tener una panorámica de los hogares para ancianos, los programas de atención domiciliaria o servicios especiales para los adultos mayores en todo el estado de Nueva York consulte: https://profiles.health.ny.gov/acf

Otra conexión con los servicios a los cuales puede ser beneficiario, son compartidos por la Oficina del Adulto Mayor del estado de Nueva York a través de : nyconnects.ny.gov O llame al 1-800-342-9871.