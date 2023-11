‘El Niño Prodigio’ predijo que Myrka Dellanos se casará en 2024 y la reacción de ella sorprende

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como ‘El Niño Prodigio‘ ha logrado conseguir reconocimiento por sus predicciones y muchas de ellas han estado enfocados a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento, y las termina acertando.

A su vez, dejó perplejos a más de uno luego de visitar el estudio de ‘La Mesa Caliente‘ tras haber estado durante un buen tiempo siendo uno de los rostros oficiales de Univision, fue así como decidió anunciar que se une a la familia de Telemundo.

Sin duda alguna está bastante contento por un nuevo paso que logró dar en su trayectoria profesional. Por ello, dijo lo siguiente: “Me siento como cuando viajé la primera vez de la República Dominicana que vine con una maletita y un sueño, de verdad que me siento así. Salí de mi casa así con mi maletita y comencé a llorar”.

A su vez, Aylín Mujica, Verónica Bastos y Myrka Dellanos se notaron alegres tras tenerlo en el estudio, al tiempo que le dieron un buen recibimiento para que se sintiera como en casa.

Sin embargo, no ha sido lo único porque con su horóscopo también ha llegado a una reconocida revista tal y como lo es People en Español, y lo deja plasmado de manera diaria.

Bastos no dudó ni un segundo en manifestarle su aprecio: “Sabes cuánto te queremos, todos los que hemos compartido contigo y lo atinado que eres en todo lo que haces, eres un gran profesional y para nosotros es un gusto tenerte”.

No obstante, permaneció en el estudio por poco tiempo, pero sí le dio la oportunidad de realizar algunas predicciones relacionadas con una de las presentadoras de televisión del mencionado espacio televisivo y se trató de Myrka Dellanos.

“Cuando es predicción que yo siento no me puedo callar y sea quien sea le digo perdóname… Como a ti (refiriéndose a Myrka) que te veo que te casas el año que viene y no sé cómo, pero de que te casas, te casas”, fue lo que le dijo el astrólogo.

