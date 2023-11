Es nuestra obligación moral actuar sobre el cambio climático

Hablando recientemente sobre el cambio climático, el Papa Francisco no se contuvo.

“Ahora no podemos detener el enorme daño que hemos causado”, afirmó, destacando los excesos de contaminación climática de países occidentales como Estados Unidos. “Apenas tenemos tiempo para evitar daños aún más trágicos”.

Como cristiano y miembro de la iglesia católica, he estado reflexionando mucho sobre los muchos extremos climáticos este verano.

Se ha sentido implacable: inundaciones sin precedentes en Nueva York y Vermont, arrecifes de coral arrasados en condiciones que nos evocan un jacuzzi frente a la costa de Florida, incendios forestales devastadores en Hawái, y un número cada vez mayor de muertes por calor en Arizona y Texas.

Este año, una gran parte de los EEUU se ha visto afectada por el calor extremo o el aire peligroso a causa de la contaminación creada por incendios forestales en Canadá.

Si bien mi esposa y yo no tenemos hijos, a veces me he preocupado por mi abuela y mis sobrinas y sobrinos jugando afuera. Los niños pequeños son especialmente susceptibles a contaminantes en el humo de los incendios forestales. Dos estudios publicados recientemente por los Centros para Enfermedades de EE.UU. para el Control y Prevención encontraron una correlación entre el humo de los incendios forestales canadienses que llegó hasta los EE.UU. y un aumento en el número de personas con asma que visitan las salas de emergencia. Rezo para que esto suceda no sea la norma cada verano. Me temo que podría serlo.

Ya sea que estos riesgos aparezcan a nuestras puertas o no, sería difícil ignorar el dolor y dificultades que tantas personas en todo el mundo han experimentado recientemente después del aumento en incendios forestales, calor extremo, sequías e inundaciones.

Los comentarios del Papa Francisco son un recordatorio de que las personas de fe han sido llamadas a proteger la creación de Dios y ser buenos cuidadores de ella.

¿Cómo podemos cerrar los ojos y el corazón ante el hecho de que más de un tercio de las zonas calcinadas por los incendios forestales en el oeste de EE.UU. y Canadá desde 1986 se derivan de la contaminación por carbono proveniente de las empresas de cemento y combustibles fósiles más grandes del mundo? ¿Es correcto que las industrias petroleras, de gas natural y carbón recibieron 7 mil millones de dólares en subsidios el año pasado, mientras que las emisiones de invernadero que estas industrias producen están perjudicando a las personas, a los agricultores y al medio ambiente?

Casi dos tercios de los adultos estadounidenses dicen que el cambio climático está afectando notablemente a su población y sus comunidades, sin embargo, hemos tardado mucho en adoptar soluciones y alternativas energéticas que proporcionan aire limpio, mejor salud, buenos empleos y facturas energéticas más bajas.

Siento una fuerte sensación de urgencia. Mis sobrinos y sobrinas se verán muy afectados por lo que nosotros y lo que yo hago ahora. Ahora es el momento de que las personas de fe demos un paso al frente y cumplamos nuestro papel como buenos administradores de la Creación.

Fue este llamado el que me inspiró a unirme a Citizens’ Climate Lobby, una organización de base y sin fines de lucro que nos permite a la gente común reunirnos con sus líderes electos y los insta a aprobar políticas para reducir la contaminación por carbono.

Nuestros capítulos dan la bienvenida a personas de todas las religiones, todos los ámbitos de la vida y lo más importante, a los conservadores y liberales (y todos los que están en el medio) a quienes nos importa este tema apremiante. Nosotros trabajamos juntos para hablar con nuestros miembros del Congreso, hablar con respeto y encontrar puntos en común, independientemente de nuestras propias afiliaciones políticas. Este enfoque encaja bien con mis valores cristianos.

Ya no podemos ignorar el impacto del calentamiento global causado por el hombre en nuestro frágil planeta y cómo esto impacta a los más vulnerables y a los que menos tienen.

Al salir del verano más caluroso a nivel mundial de la historia, tenemos el imperativo de cuidar la creación de Dios, preservar nuestro abundante mundo natural y prevenir el sufrimiento. Somos la única especie en este hermoso planeta que causa el cambio climático, por lo tanto tenemos la obligación de comenzar a reparar el daño que hemos causado. Tenemos una responsabilidad ante nuestros descendientes y por la preservación de lo que hemos heredado.

“Tengo la más sincera esperanza de que todas las religiones se unan no solo en oración, sino como hicieron en Kentucky donde se unieron también en la acción, y así prometemos trabajar más duro para hacer del mundo de Dios un lugar de belleza y seguridad para todos.”

Jon Clark es Director de Programas de Citizens’ Climate Lobby y uno de los codirectores del Equipo de Acción Católica.