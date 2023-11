Opositores de AMLO y militantes fueron espiados por la Fiscalía de la Ciudad de México, según The New York Times

Un explosivo informe de The New York Times afirma que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha estado involucrada en vigilancia no autorizada de líneas telefónicas de figuras de la oposición y del partido gobernante desde 2021.

La investigación publicada por el Times supuestamente implica a Telcel, un gigante de las telecomunicaciones propiedad del magnate Carlos Slim, al brindar acceso a registros telefónicos.

Desde el mandato de Claudia Sheinbaum, la actual candidata presidencial de Morena, la FGJCDMX habría buscado acceso a los registros telefónicos de más de una docena de políticos.

Al menos 14 registros judiciales obtenidos por The New York Times indican que Telcel cumplió con estas solicitudes, entregando registros telefónicos y de mensajes de texto, junto con datos de ubicación.

Escándalo de espionaje: FGJCDMX bajo la lupa

Entre las figuras destacadas presuntamente atacadas se encuentran Santiago Taboada y la senadora Lilly Téllez del Partido Acción Nacional (PAN), así como operadores políticos clave de Morena en el Estado de México.

Sin embargo, la FGJCDMX negó las acusaciones de espionaje y afirma que sus acciones de investigación tienen fines exclusivamente legales. Sin embargo, expertos jurídicos consultados por el diario sostienen que estas acciones pueden ser ilegales, mientras que otros las califican como un “claro abuso de poder”.

Santiago Taboada, blanco de la supuesta vigilancia, afirma que las revelaciones prueban una persecución política por parte de la fiscalía.

“Como lo denuncié hace meses, hoy se revela en un medio internacional la evidencia. Es claro el miedo que le tienen a nuestro proyecto de cambio para la CDMX”, sostuvo Taboada en la red X, antes conocida como Twitter.

🚨Se comprueba la persecución política de la @FiscaliaCDMX🚨

Como lo denuncié hace meses, hoy se revela en un medio internacional la evidencia.

Es claro el miedo que le tienen a nuestro proyecto de cambio para la #CDMX, pero ya nada nos detiene #YaSeVan https://t.co/mQI0PmeYsX — Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 9, 2023

Este escándalo sigue a un caso anterior de espionaje que involucró al sistema Pegasus de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según informó The New York Times en mayo.

Mientras aumentan las acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien las rechaza, enfrentará un mayor escrutinio por cuestiones de privacidad y espionaje político.

