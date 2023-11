Israel acusó a fotógrafos de AP, Reuters, CNN y New York Times de “coordinarse” con Hamás

El gobierno de Israel acusó a fotógrafos de las agencias de noticias internacionales Associated Press y Reuters, así como de la cadena CNN y del diario The New York Times por presuntamente “coordinarse” con el grupo terrorista Hamás para documentar el sangriento atentado cometido el pasado 7 de octubre en territorio israelí.

“Cuatro fotógrafos que trabajan para estos medios documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamás tras traspasar la valla fronteriza”, señaló la Oficina de Prensa del Gobierno israelí en un comunicado publicado el jueves y citado por Efe.

Nitzán Chen, jefe de esa instancia, exigió entonces explicaciones a los jefes de las oficinas de The Associated Press, Reuters, CNN y The New York Times.

Aseguró que los periodistas de esas empresas de comunicación filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres. El funcionario israelí consideró que esos hechos “cruzaron todas las líneas rojas” profesionales y de la moral.

Fotógrafos “bajo el servicio” de Hamás

La Dirección Nacional de Diplomacia Pública del Primer Ministro Benjamín Netanyahu pidió asimismo que se tomen las medicas inmediatas respecto a los fotógrafos que presuntamente están bajo el servicio de Hamás.

“Estos periodistas fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad. Sus acciones fueron contrarias a la ética profesional”, expresó la institución en un comunicado.

“Deben ser tratados como terroristas”

La presunta participación de los fotógrafos también recibió la condena de Beny Gantz, exministro de Defensa y actual miembro del Gabinete de Guerra de Israel. Dijo a través de sus redes sociales que “deben ser tratados como terroristas” los periodistas que hayan tenido conocimiento de la masacre y que aún así permanecieran como “espectadores ociosos” mientras personas eran masacradas.

“¿Fotoperiodistas o infiltrados?”

La organización israelí Honest Reporting, dedicada al monitoreo de las publicaciones de medios internacionales, publicó un artículo titulado Fotógrafos sin fronteras: Imágenes de AP y Reuters de las atrocidades de Hamás suponen cuestionamientos éticos.

Allí, plantearon la pregunta: “Fotoperiodistas o infiltrados?”, señaló Efe.

En el texto la organización cuestiona qué estaban haciendo en Gaza los fotógrafos y si esas acciones fueron coordinadas con Hamás. Preguntó además si los profesionales que trabajan por cuenta para otros medios, como CNN y The New York Times, notificaron a esos medios que habían “violado” una frontera.

Honest Reporting publicó varias imágenes atribuidas a cuatro fotógrafos palestinos para las agencias The Associated Press y Reuters, que muestran varias escenas.

Entre ellas, un grupo de palestinos con bicicletas presuntamente entrando a la aldea israelí Kfar Aza, una de las más afectadas por los ataques; viviendas incendiadas y milicianos transportando a rehenes desde las aldeas israelíes hasta el enclave palestino.

La organización israelí también publicó una foto en la que asegura que aparece uno de los fotógrafos abrazando al terrorista Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza.

