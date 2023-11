Cámara de seguridad en California captó momento en que lanzan cuerpo de mujer en bote de basura

Un video muestra el momento en el que un hombre en California lanza a un bote de basura lo que sería el cuerpo de Mei Haskell, reportada desaparecida junto a sus padres.

En las imágenes que divulgó este viernes la cadena FOX se ve cuando el conductor de una SUV blanca se detiene en un espacio de estacionamiento en Encino, sale del auto, abre el maletero y luego batalla por meter a la basura un objeto largo que sería el cadáver que oficiales descubrieron posteriormente.

El sujeto parece tropezar con el “cuerpo” que está envuelto en plástico.

Las imágenes fueron sacadas de una cámara de seguridad en la intersección de Rubio Avenue y Ventura Boulevard, aproximadamente a las 4 p.m. del martes. Esa es la intersección en la que personal del LAPD halló el torso femenino la mañana del día siguiente.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que, aunque personalmente no ha revisado el material, eso no significa que investigadores no lo hallan hecho.

Las autoridades revelaron que evidencia en la escena los llevó a la vivienda de los Haskell.

Por los hechos, fue detenido Sam Haskell IV, hijo de un ejecutivo de Hollywood y esposo de Mei.

El sospechoso, de 35 años, fue detenido el miércoles en un centro comercial en la ciudad de Topanga.

Haskell residía con Mei, de 37; los tres hijos de ambos; y sus suegros Goashan Li, de 72, y Yanxiang Wang, de 64.

Un desamparado se topó con los restos humanos que se cree corresponden a Mei, a eso de las 6 a.m. del miércoles, mientras buscaba entre la basura.

Detectives de homicidios hallaron evidencia adicional, no divulgada públicamente, en la residencia familiar en Coldstream Terrace.

La casa ubica a unas 3.5 millas del basurero.

Los padres de Mei permanecen desaparecidos. Los exámenes forenses al cuerpo aún no han sido completados para confirmar si se trata o no de la mujer.