“Es un incompetente”: Donald Trump se burló de las dificultades de Joe Biden para subir escaleras

El expresidente estadounidense Donald Trump se burló del actual mandatario Joe Biden por las evidentes dificultades que tiene para subir escaleras e incluso para mantener la coherencia en sus discursos.

“Tenemos un líder incompetente en los Estados Unidos. Él no puede encontrar las escaleras para subirse al escenario, no puede decir más de dos oraciones, él no puede hablar. Y este hombre está tratando con (Vladimir) Putin y el presidente Xi (Jinping) y toda esta gente que, probablemente, no diría que nos aman…. pero tenemos a un hombre que ni siquiera sabe lo que es un arma nuclear”, advirtió.

El republicano, potencial candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo año, hizo las declaraciones durante una entrevista exclusiva con Univisión, en la que afirmó que pareciera que Joe Biden odia al país al mantener descuidada la frontera, lo que ha permitido, según él, el ingreso de terroristas, delincuentes y personas con problemas mentales.

Preocupación por la salud de Joe Biden

Una encuesta desarrollada por NBC y publicada a finales de septiembre, señala que el 74% de los estadounidenses tiene preocupación por la salud física y mental de Biden, quien espera repetir en la Casa Blanca. El estudio desglosó que 59% de los votantes consultados tiene preocupaciones serias y otro 15% presenta preocupaciones moderadas.

Biden tiene 80 años de edad y cuando se enfrente en los comicios el año próximo estará en los 81. Ese es un punto que el Partido Republicano ha sabido aprovechar como parte de su campaña para generar dudas sobre la capacidad del demócrata para conducir al país por otros cuatro años.

Apenas a comienzos de noviembre la vicepresidenta Kamala Harris pidió a los estadounidenses fijarse en las acciones de Biden más que en sus palabras. Asimismo, afirmó que el certificado de nacimiento del mandatario, en términos de edad, no determinan su capacidad de cumplir sus compromisos.

“Biden es el peor presidente de la historia de nuestro país, nunca habíamos tenido un presidente tan tonto, tan incompetente, corrupto, desde el punto de vista de lo que están haciendo”, expresó también el exmandatario en la entrevista a Univisión sobre los procesos judiciales en su contra.

