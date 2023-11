Florentino Pérez firme con la idea de la Superliga: “La UEFA no es el presidente del fútbol europeo”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid no ha superado la idea de una Superliga del fútbol europeo en sustitución de la Champions League, asegurando que esa competición puede ser el comienzo de “una nueva era para el bien del fútbol”.

“El fútbol está sufriendo una crisis institucional sin precedentes. A todos los niveles, tanto en España como en Europa. El principal problema es que hay una serie de directivos que actúan sin pensar en la afición. Y vamos a seguir trabajando para que el fútbol vuelva a inspirar al mayor número de aficionados en todo el mundo”, aseguró Pérez en la asamblea de socios del Real Madrid celebrada este sábado.

“La UEFA no es el presidente del fútbol europeo. El fútbol español no pertenece al presidente de La Liga. El fútbol no es monopolio de nadie, porque el fútbol es de todos. El objetivo de la Superliga es muy claro: ofrecer la mejor competición de clubes posible”, aseguró Florentinto Pérez.

Sobre el organismo rector del fútbol europeo añadió: “La UEFA sigue gestionando las competiciones de la misma manera que hace 30 años. Sin innovación, sin modernización, sin transparencia, sin acercar la competición a la afición”.

El Real Madrid fue uno de los 12 equipos fundadores de una nueva competición europea propuesta que se lanzó y posteriormente fracasó en solo 72 horas allá en abril de 2021.

El equipo madrileño, junto con el Barcelona, ha mantenido constantemente su apoyo al proyecto y Pérez aprovechó la asamblea general anual del club para rescalcar el respaldo y criticar la actual gestión del fútbol europeo por parte de la UEFA.

“Necesitamos imponer, de una vez por todas, el máximo respeto a las reglas del juego limpio financiero. Para lograrlo, necesitamos estructuras de gobierno corporativo transparentes y modernas, adecuadas para el siglo XXI y sujetas a los principios y leyes de la Unión Europea”, apuntó el directivo merengue.

