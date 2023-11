Travis Kelce viajó a Buenos Aires para acompañar la gira de Taylor Swift por Argentina [Video]

La relación amorosa entre la cantante Taylor Swift y Travis Kelce causa revuelo en cada oportunidad que se les puede ver juntos y es habitual que compartan momentos juntos y se acompañen y alienten en sus proyectos laborales.

Por eso, cuando Travis dio a entender en una entrevista que podía viajar a Argentina para acompañar a su novia en sus shows en Buenos Aires se encendieron las alarmas. Y finalmente eso sucedió, cuando el jugador arribó al país para reencontrarse con su amor.

Como cada semana, Travis presentó junto a su hermano y también jugador de la NFL, Jason Kelce, su podcast New Heights. En el más reciente episodio, Jason le preguntó a su hermano menor si ya tenía planes para su fin de semana de descanso. “La verdad es que no”, respondió el ala cerrada a la pregunta del mayor de los Kelce. “Puede que diga que a la mi*rda y me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado”.

La respuesta de Travis sólo hizo que aumentara la curiosidad de Jason, quien presionó a su hermano para que revelara si aquel “sitio soleado” eran las playas de Argentina. “¿En algún lugar del sur?” preguntó Jason, a lo que Travis respondió “Más cerca del Ecuador”. Finalmente, Jason replicó si el lugar que Travis tenía en mente estaba “al sur del Ecuador” refiriéndose a Argentina. Ante esto, Travis sólo emitió una carcajada.

Taylor Swift and Travis Kelce in Buenos Aires, Argentina.



pic.twitter.com/HrhbLLuVjV — @21metgala (@21metgala) November 11, 2023

Taylor Swift dedicó mensaje a Travis Kelce en el concierto

La cantante de “Love Story” aparentemente le envió un mensaje a su novio mientras estaba en el escenario, eligiendo interpretar una canción con una letra reveladora.

“Oh no, me estoy enamorando otra vez”, cantó durante “Labyrinth”, uno de los dos temas sorpresa que seleccionó para la ocasión.

Kelce regresará a casa el domingo, a tiempo para cumplir con sus deberes en la NFL y presentarse en las prácticas del lunes, de cara al partido que los Chiefs jugarán en contra del equipo de su hermano, Jason, en una reedición del Super Bowl LVII contra Philadelphia Eagles.

El juego entre Eagles y Chiefs, será un partido de Monday Night Fottball el 20 de noviembre, en el estadio Arrowhead, casa de los Chiefs.

A partir del jueves, la ganadora de 12 premios Grammy subió al escenario y lo hará dos noches más en Argentina. Después de un descanso de seis días, se dirigirá a Río de Janeiro, Brasil.

Mientras tanto, Kelce, de 34 años, y el resto de su equipo tienen la semana libre, lo que significa que no regresará a Kansas City hasta principios de la próxima semana.

