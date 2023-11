Miguel Layún asegura que aunque esté muy cerca del retiro cada día intenta ser el mejor

El lateral del América en la Liga MX, Miguel Layún, dijo este viernes que aunque falte muy poco para colgar los botines y sellar su retiro del fútbol aún se encuentra intentando cada día ser mejor.

Layún cree que no solo en el fútbol debe tener como meta ser mejor jugador sino también en la vida por lo que asegura que la única manera de lograr ello es dar su mejor versión.

“Mi objetivo es muy claro y no me da tempo a pensar otras cosas. Pienso sólo en estar en mi mejor versión para participar y ayudar a mi equipo, por eso no pienso en el adiós; no lo tengo tan presente. Del retiro me voy a dar cuenta después y no durante el momento”, dijo el otrora Mundialista con México en 2014 y 2018.

Hace unas semanas Layún, quien tiene 35 años, anunció que dejará el balompié profesional luego de 26 años de carrera en los que jugó con el Atalanta de la Serie A italiana; el Watford, con el que consiguió el ascenso a la Premier League inglesa; en el Oporto de Portugal; y en el Sevilla y el Villarreal de España.

El campeón con la selección mexicana en la Copa Oro de Concacaf 2015 mencionó que no se altera por la decisión que tomó porque está satisfecho con lo que consiguió en su paso por el fútbol.

“Vivo estos últimos momentos igual que cada uno de los que he tenido la oportunidad de vivir cada que me he parado en una cancha de fútbol. Es una bendición haber cumplido mis sueños, sobre todo porque encontré la capacidad de disfrutar“, subrayó.

El nacido en Córdoba, Veracruz el 25 de junio de 1988 confió en que su retiro estará completo con la obtención de un título más con el América, con el que ya ganó dos trofeos en 2013 y 2014.

“Gracias a la llegada del mister Jardine el equipo deja de lado todos los factores externos, hemos encontrado madurez. No permitimos salirnos del foco. Espero que eso se refleje con los resultados porque esto nos acerca a cumplir el objetivo que es el título de liga“, dijo respecto a la dirección del brasileño André Jardine.

El América marcha en primer lugar a una jornada de que finalice el Apertura 2023. Tiene 39 puntos con los que aseguró la cima y su participación en la fase final en la que buscará su título de liga número 14.

En la decimoséptima jornada del certamen, las Águilas cerrarán su participación en el torneo regular con su visita los campeones Tigres UANL.

