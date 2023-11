Billie Eilish habla abiertamente sobre su cuerpo y su sexualidad

La cantante Billie Eilish, compartió abiertamente sus experiencias y reflexiones sobre su identidad de género y atracción hacia las mujeres. En una entrevista para la edición “The Power of Women” de Variety, la joven de 21 años habló sobre los desafíos que ha enfrentado en relación con su cuerpo, su feminidad y su sexualidad.

Eilish, reconocida por su distintivo estilo de ropa holgada que durante años ocultó su figura, confesó a la revista que ha lidiado con la percepción de su apariencia e identidad debido a que nunca se ha sentido “deseada o deseable”.

“Nunca me he sentido como una mujer, para ser honesta contigo. Nunca me he sentido deseada. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme a mí misma de que soy una chica bonita”, compartió la artista.

La ganadora del Grammy también aclaró sus pronombres preferidos, identificándose como “ella”, aunque aunque dijo que no se ha sentido realmente como una chica. Eilish explicó que sus complicados sentimientos sobre su propia feminidad la han llevado a sentir que no puede relacionarse bien con otras mujeres.

A pesar de estas luchas internas, la cantante admitió abiertamente que se siente “atraída” por otras mujeres y destacó su profundo afecto hacia ellas en su vida, incluyendo amigas y familiares. Sin embargo, reveló sentirse intimidada por la belleza y presencia de las mujeres.

“Las amo tanto. Las amo como personas. Me siento atraída por ellas como personas. Me siento atraída por ellas de verdad.

“Tengo conexiones profundas con las mujeres en mi vida, las amigas en mi vida, la familia en mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho y su belleza y su presencia”, dijo la cantante.

La artista, quien ha sido objeto de intensa atención mediática sobre su sexualidad e historial de citas, expresó que ha sido una experiencia “rara y molesta”. Eilish ha mantenido relativa privacidad sobre su vida personal, pero en la entrevista se mencionó su última relación conocida con Jesse Rutherford, de la banda alternativa The Neighbourhood, que terminó en mayo después de ocho meses.

Previamente, Eilish estuvo involucrada sentimentalmente con el actor Matthew Tyler Vorce y el rapero Brandon Adams (conocido como 7:AMP), experiencias que fueron abordadas en su documental (2021), disponible en AppleTV.

La joven artista también ha expresado su frustración por la atención centrada en su sexualidad, cuestionando por qué no se aplica la misma energía a los hombres en una entrevista de 2021 con Elle.

