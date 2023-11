Daniel Bisogno revela los motivos por los que estuvo hospitalizado

El conductor Daniel Bisogno reveló los motivos que lo llevaron a ser hospitalizado a mediados de octubre, aclarando los rumores sobre un presunto estado grave de salud.

A través de una entrevista, presentada este lunes en el programa “Ventaneando”, “El Muñeco” comentó que una inflamación fue lo que lo orilló a buscar atención médica.

El parte médico, citado en el programa indicó que al famoso se le reventó la vesícula, por lo que requirió de una operación. Esta situación se registró cinco meses después de que Bisogno fuera intervenido por unas varices en el esófago.

“La cosa fue muy sencilla, estábamos haciendo el programa (Ventaneando) y le comenté a Paty (Chapoy), y aquí a mis compañeros, que me sentía inflamado, así que fui al hospital. Me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien, y aquí había la cuestión del antecedente de las varices”, dijo.

“En ese momento fui a mi endoscopia, que me toca periódicamente, me la hicieron y ligaron las cositas que faltan, es como un resanar… estaban checando por dentro eso, en el hígado porque ya no es un hígado de 15 años, así que hay que estarlo cuidando y estar al pendiente“, aseguró Daniel.

Durante el fragmento de la entrevista, Bisogno aseguró que estuvo internado en terapia media, porque después de la situación de la vesícula, tuvo una infección.

Con esta información, Daniel Bisogno dijo querer frenar los rumores respecto a su salud, reiterando que seguirá informando lo necesario mediante el programa de noticias de espectáculos.

