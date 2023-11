Autoridades de NYC atribuyen la disminución de las balaceras en parte a un “carrito” que conecta con empleos en zonas rojas

La Ciudad de Nueva York sigue destacando que la “epidemia” de las balaceras, ha tenido un retroceso en este año que termina. Igualmente, las autoridades municipales, ponen sobre la mesa que los números comprueban el descenso de las incidencias violentas en el Subway.

Sin embargo, como las mismas estadísticas oficiales comprueban, los rateros de diferentes categorías, incluyendo los que roban vehículos, continúan estando en el renglón de los problemas delictivos por resolver.

“En lo que va del año, hemos visto una caída general en la delincuencia. Incluidos los delitos más violentos. Se comprueban disminuciones de dos dígitos, tanto en tiroteos como en homicidios, no sólo salvando vidas, sino también sentando las bases para una recuperación económica y un récord histórico de empleo”, remarcó este martes el alcalde Eric Adams, desde Brownsville en Brooklyn, una localidad que tuvo cifras infernales de balaceras durante los años 2021 y 2022.

En lo que va del año, ese distrito ha experimentado una disminución del 70% en asesinatos, una disminución del 45% en incidentes con disparos y un descenso del 17% en la delincuencia general.

De acuerdo con el razonamiento del mandatario municipal, los planes de ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes de las comunidades más azotadas por la violencia, está dando resultados.

Desde el año pasado, una Unidad Móvil del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) realiza un recorrido por los vecindarios más afectados por la violencia armada, ofreciendo oportunidades de empleo, capacitaciones para buscar opciones laborales y otros programas.

Esta gira incluirá en las próximas semanas, a otras zonas rojas como Port Morris, Mott Haven, Melrose, Morrisania, Claremont, Crotona Park, Grand Concourse, Bronx Terminal Market, Yankee Stadium, Wakefield, Woodlawn, Baychester y Williamsbridge en El Bronx. Así como Brownsville y Ocean Hill en Brooklyn.

El comisionado de SBS, Kevin Kim, interpreta que no es una coincidencia que se esté viendo la caída de dos dígitos en la criminalidad en la mayoría de las categorías, y al mismo tiempo se haya alcanzando “un máximo histórico” en la cantidad de empleos en la Gran Manzana.

Las cifras oficiales divulgadas por la Alcaldía describen un “récord de empleo” con 4,7 millones de posiciones laborales totales, recuperando casi un millón de empleos perdidos durante la pandemia de COVID-19.

“Nuestra red de soporte para búsqueda de empleos, conecta a más de 23,000 neoyorquinos con un trabajo cada año y la gira de nuestra unidad móvil, sigue conectando con oportunidades de trabajo”, destacó Kim.

“Los rateros se multiplican”

Ciertamente, las noticias de alto perfil sobre balaceras en las calles de la Gran Manzana ya no ocupan tantos titulares como hace dos años, pero el agobio de los comerciantes por asaltos y robos sigue en ascenso. Y como advierten algunos bodegueros, como el dominicano Francisco Marte, gran parte de las incidencias que sufre este gremio, no aparecen en las estadísticas oficiales, porque muchas veces prefieren no denunciar.

“Solamente la semana pasada, en un mismo día tuvimos dos asaltos en El Bronx. Entran de manera violenta con pistolas buscando dinero en efectivo. Y exigen que todo el mundo se tire al suelo”, contó Marte, quien es el líder de la Asociación de Bodegas y Pequeños Negocios de NYC.

El líder gremial interpreta que aunque la Ciudad “celebre” un descenso en las balaceras, que casi siempre son enfrentamientos entre pandilleros, eso no significa que el neoyorquino se sienta más seguro.

“Yo puedo asegurar que los robos a los pequeños negocios y el vandalismo en esta ciudad están en su peor momento. Nuestros comerciantes no han visto esa recuperación económica de la que hablan, porque todos los días, si no nos roban, nos amenazan con un arma. Los rateros se siguen multiplicando. Si hay grandes almacenes cerrando, porque no pueden con los robos, qué dirán los bodegueros en nuestros barrios”, concluyó Marte.

En efecto, aunque la categoría de delitos a los que se refiere el dominicano, no se encuentra subrayada como negativa, en las cuentas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) sí se reconoce un aumento del 19,5% en hurtos mayores de automóviles, así como un aumento del 4.5% en asaltos.

NYPD con foco en las armas:

361 arrestos por posesión de armas en toda la ciudad, solamente durante el pasado mes de octubre, lo que elevó el número total de detenciones por este delito en específico a 3,735 de enero a octubre de 2023.

5,585 armas sacadas de las calles en los cinco condados hasta finales de octubre de este año.

384 personas mes han recibido impactos de bala en lo que va de este año, si se contrasta con el 2022.

​