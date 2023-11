El chileno Alexis Sánchez confesó que le gustaría jugar en la Liga MX con el Club América

Uno de los jugadores más emblemáticos de la generación dorada de Chile, la cual ganó dos Copa América, fue sin duda el atacante Alexis Sánchez. Quien además de su amplia trayectoria, sigue en la élite del fútbol a sus 34 años.

Actualmente milita en el Inter de Milán de la Serie A italiana, pero el chileno pasó por otros grandes clubes como Arsenal, Manchester United y FC Barcelona. Actualmente el delantero tiene contrato con el cuadro italiano hasta final de la presente temporada y empieza a visualizar su futuro fuera de Europa.

Recientemente en una entrevista para TUDN el apodado “Niño Maravilla” comentó que una vez termine su andar en el fútbol europeo, le gustaría vivir la experiencia de jugar en la Liga MX. Pues asegura que es un campeonato que le apasiona.

“Sí, me gustaría, el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría jugar en la liga mexicana”, lanzó Sánchez.

Alexis Sánchez /AFP vía Getty Images

Además el chileno comentó que hay varios equipos que sigue de la LIga MX, pero hay uno en particular que le gusta bastante y en el cual le gustaría jugar en algún momento de su carrera y es el Club América. Donde además juega su compañero de selección Diego Valdés.

“Hay varios equipos que conozco. Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés“, expresó el máximo goleador de la selección chilena.

Actualmente Diego Valdés es considerado uno de los mejores extranjeros de la Liga MX. Jugó en Monarcas, Santos Laguna y desde 2022 en el Club América, donde el año pasado anotó 14 tantos y dio otras 12 asistencias. Esta temporada ya lleva siete goles en 11 partidos.

El histórico Iván Zamorano también vistió los colores del Club América de 2001 a 2002, un año antes de su retiro, y en 72 partidos disputados con las Águilas, logró anotar 37 goles. Ahora otro histórico chileno como Alexis Sánchez, podría seguir los pasos de Zamorano y vestir la casaca azulcrema.

