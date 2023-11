Joven se vuelve viral porque con lágrimas pide que la mantengan porque “no nació para trabajar”

El mensaje de una joven se volvió viral en las redes sociales porque desesperada pide que la ayuden porque “no nació para trabajar” y quiere que alguien la mantenga económicamente.

La usuaria de TikTok con cuenta @asadodefasouwu, emitió un mensaje breve pero contundente, argumentando que es “un llamado a la solidaridad”.

Las nuevas generaciones se están caracterizando porque creen que conseguir un empleo es demasiado demandante, que comprar una casa es imposible y que estudiar no es rentable.

Se les ha llegado a considerar la “generación de cristal” por ser tan frágiles, y como muestra está el mensaje de @asadodefasouwu, que desesperada y envuelta entre las lágrimas pide la ayuda de algún benefactor que se conmueva de su situación.

En el video que rápidamente se volvió viral, la joven se sinceró y reveló su falta de interés en trabajar, porque con toda su honestidad, confesó que su único deseo es encontrar a alguien que la mantenga.

La chica de cabello rosa y sudadera gris con estampado de HBO Plus, dice que no haría la petición si no se tratara de algo urgente y pide: “¡necesito que alguien me mantenga!”.

@asadodefasouwu cree que “nació para otra cosa”, no para trabajar y pide una solución porque considera que “es muy difícil todo esto”.

La petición, como era de esperarse, captó la atención de muchas personas, algunas a favor y otras en contra.

Algunos seguidores se solidarizaron con su mensaje, la apoyaron con corazón y no faltó quien le ofreció mantenerla o recomendarle que se dedique a ser “influencer” en las redes.

Otros mensajes son para criticarla y de forma definitiva la mandan a trabajar.

Un usuario le escribió: “Ridícula, ¿Sabes dónde está la gente que no le gusta trabajar?. Viviendo bajo los puentes y en las calles… vete para allá si no quieres trabajar”.

Otro seguidor de la red de videos escribió: “¿Qué? Espero esto sea solo humor” y “Espero que esto solo sea una broma y no estés hablando en serio”.

Uno más opinó: “Yo creándome una cuenta para promocionar mi trabajo y esta mujer en dos segundos ya consiguió propuestas de ser mantenida“.

