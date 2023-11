La emotiva despedida de Jennifer Aniston a Matthew Perry

A poco más de dos semanas de que circulara la noticia sobre la muerte de Matthew Perry, su compañera de reparto en “Friends”, Jennifer Aniston, expresó en redes sociales su sentir por la pérdida de su amigo.

La actriz que interpretó a Rachel Green en la popular serie, de quien varios medios reportaron estaba ‘devastada’ por la muerte de Perry, se tomó el tiempo para escribir un mensaje extenso donde recuerda momentos felices, enseñanzas y el dolor que ha experimentado por el deceso.

“Tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una ola de emociones loca que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos pérdidas en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de vidas o pérdida de amor. Ser capaz de sentarte realmente con este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundo. Y lo amamos profundamente. Él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos nosotros”.

“Esta era una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál iba a ser nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo: si no escuchaba las ‘risas’ pensaba que iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y sí que tuvo éxito haciendo precisamente eso. Nos hizo reír a todos y reír mucho. En las últimas dos semanas, he estado viendo nuestros mensajes. Riendo y llorando y luego riendo de nuevo. Los guardaré por siempre y para siempre. Encontré un mensaje que un día me envió de la nada. Lo dice todo.

“Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días… A veces casi puedo oírte decir ‘¿Podrías ser más loco?’ Descansa hermanito, tu siempre me haces el día”, finalizó.

Aniston posteó una imagen a blanco y negro donde aparece junto a Perry, ambos con semblante alegre, además de un fragmento de su participación conjunta en “Friends”.

Sigue leyendo:

· Matt LeBlanc despide a su amigo Matthew Perry con emotivo mensaje

· Courteney Cox rinde homenaje a Matthew Perry: “Te extraño cada día”

· La muerte de Matthew Perry será investigada por posible robo y homicidio