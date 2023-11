Luis Miguel: revelan fecha de presentación del cantante tras ser denunciado por Aracely Arámbula

La actriz Aracely Arámbula y Luis Miguel durante su vínculo amoroso tuvieron dos hijos. Sin embargo, años después ella ha manifestado públicamente que el cantante no se encuentra cumpliendo con la manutención, hecho que llevó a la mexicana a denunciarlo.

“Cuando se inicia una acción penal, en este caso en específico en contra del señor (Luis Miguel) Gallego, es debido a la falta de pago de la pensión y, en este caso, por casi 48 meses. Es decir, estamos a días de que se cumplan 48 meses sin que se haya cubierto esto”, dijo el abogado Guillermo Pous al programa de televisión ‘De primera mano’.

El abogado aseguró que lo que se busca es hacer valer el derecho de los hijos al recibir una pensión alimenticia adecuada. Además, señaló que durante este tiempo se han intentado diferentes formas de llegar a un acuerdo amistoso, pero sin éxito.

“Independiente, de que la estrategia del señor Gallego o de sus abogados haya sigo consignar uno o varios billetes de depósito por la cantidad que él o ellos considerarán o necesaria o suficiente o justa, de una manera completamente discrecional, no significa que por ello se haya cumplido el acuerdo que existía desde entonces”, añadió.

Aracely Arámbula espera que Luis Miguel se ponga al día con el pago. / Foto: Mezcalent.

Pous también desmintió la versión de que Luis Miguel haya realizado un pago por la manutención y que Aracely Arámbula lo haya rechazado. Según el abogado, no ha existido ningún ofrecimiento de parte del cantante.

“Que se haya depositado esto no significa que se tenga que estar de acuerdo; primero, porque no se le ha notificado a la señora (Aracely) Arámbula de manera formal, sino, simplemente, esto se ha dado a conocer en los medios de comunicación. Por la otra, porque lo que ella tiene que hacer es que se cumpla con lo acordado y no con lo que él quiera cumplir o esté satisfecho a dar”, mencionó en el programa mexicano.

El cantante Luis Miguel ha preferido guardar silencio. / Foto: Mezcalent.

Luis Miguel no se ha pronunciado públicamente sobre este proceso legal. Sin embargo, se esperaba la audiencia para evaluar la situación y tomar las medidas correspondientes: “(Él) Está notificado formalmente y se tiene que presentar este 15 de noviembre; con lo cual, va a tener que acreditar con una causa lo suficientemente válida, la razón por la que no podrá hacerlo”.

“Lo que busca la señora Arámbula es única y exclusivamente que se lleve a cabo el gasto de la manutención por concepto de los gastos que corresponden a sus hijos. No se pide absolutamente más”, agregó al canal Imagen TV.

