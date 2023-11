VIDEO: Republicano invitó a pelear a líder sindical en plena audiencia del Senado

El senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, protagonizó un tenso momento al estar cerca de pelear con un líder sindical en una audiencia del Senado.

La incómoda disputa se produjo el martes, cuando Mullin leyó algunas publicaciones ofensivas en X, anteriormente conocida como Twitter, del jefe sindical de los Teamsters, Sean O’Brien, en los que insinuaba que podía pelear con el senador.

Mullin leyó una publicación de principios de este año en el que O’Brien lo llamaba “CEO codicioso”. También dio a conocer otro mensaje en el que el líder sindical insinuaba querer pelear con él “en cualquier lugar, en cualquier momento, vaquero”.

Tras leer la última publicación, Mullin sorprendió a los presentes en la audiencia del senado y le dijo: “señor, este es el momento. Este es el lugar. Podemos ser dos adultos con consentimiento. Podemos terminarlo aquí”.

Aunque el conflicto fue calmado, y la situación no llegó a mayores, Mullin al programa “Hannity”, de Fox News, que cuando se levantó de su asiento y comenzó a quitarse su anillo de bodas, O’Brien lo vio horrorizado.

“Primero soy un chico de Oklahoma, y en Oklahoma no se hace esto. Tal vez hablas mal en Nueva Jersey”, declaró Mullin. “Pero este es un matón que es un jefe de la mafia. Y se supone que debes ser intimidante porque él es el jefe de los Teamsters… y se ha salido con la suya“.

“No vas a hablar conmigo y esperar que me siente allí y… deberías haber visto el miedo en sus ojos cuando me levanté también. Y no estoy bromeando”, agregó Mullin.

Mullin, quien fue luchador de artes marciales mixtas, aclaró que no estaba buscando una pelea, pero que O’Brien tiene un historial de comportamiento intimidatorio.

O’Brien, por su parte, dijo tras el enfrentamiento que Mullin es una “vergüenza para el estado de Oklahoma”.

El senador, en otra entrevista a una filial de ABC de Oklahoma, recordó algunos episodios históricos de violencia política en Estados Unidos, como los nueve duelos en los que participó el presidente demócrata Andrew Jackson, incluido uno en el que “noqueó a un tipo en una cena en la Casa Blanca”.

Con información de Fox News

