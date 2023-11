¿Cuáles son los estados donde aumentó el número de inmigrantes indocumentados y en cuáles bajaron?

Un nuevo reporte señala que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se mantiene estable hasta el 2021, pero hubo un crecimiento en los estados de Florida y Washington.

Según el informe del Pew Research Center, en Florida hay 80,000 indocumentados adicionales, mientras en el estado de Washington el incremento fue de 60,000 personas más.

El Pew aclara que las cifras no contemplan los datos del 2022 y 2023, cuando se registró un aumento de encuentros con inmigrantes en la frontera.

El avance en el estado de Florida destaca, debido a que el gobierno del republicano Ron DeSantis promulgó la Ley SB 1718 contra estos inmigrantes.

Los estados donde se registran menos inmigrantes indocumentados son California con -150,000 y Nevada con -25,000 personas.

El Pew explica que realizó su cálculo aplicando un “método residual”, similar a procesos utilizados por la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras organizaciones civiles.

“Las estimaciones de esas organizaciones son generalmente consistentes con las nuestras”, señala el Pew. “Nuestras estimaciones también se alinean con fuentes de datos oficiales de EE.UU., incluidos registros de nacimiento, cifras de inscripción escolar y datos fiscales, así como censos y encuestas mexicanos”.

Aumento de inmigrantes de Venezuela

El aumento de inmigrantes de Venezuela ha sido una tendencia desde 2017, indica el Pew, aunque los originarios de México siguen siendo mayoría con una tendencia a la baja.

“El país de nacimiento más común de inmigrantes no autorizados es México. Sin embargo, la población de inmigrantes sin autorización de México se redujo alrededor de 900,000 de 2017 a 2021, a 4.1 millones”, se aclara.

Sobre los venezolanos, hasta el 2021 se estima que hay 190,000 inmigrantes no autorizados de ese país.

“Esta población experimentó un crecimiento particularmente rápido, de 130,000 en 2017 y 55,000 en 2007”, dice el informe.

Los indocumentados son de prácticamente cualquier región, desde América Central, El Caribe, América del Sur, Asia, Europa hasta de África subsahariana,.

“Algunos países de origen con importantes poblaciones de inmigrantes no autorizados no mostraron cambios, en particular China (375,000) y la República Dominicana (230,000)”, dice el reporte.

Los 10.5 millones de este tipo de inmigrantes representan el 3% de la población total de Estados Unidos y el 22% de la población nacida en el extranjero, acota el reporte.