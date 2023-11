Cubrirán costos del trámite de permisos de trabajo para migrantes venezolanos en Estados Unidos

Al menos $5,000 inmigrantes en Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, recibirán apoyo económico para costear los costos del trámite de permisos de trabajo.

Esas ayudas las proporcionarán las organizaciones Fundación Comunitaria Rose y Rocky Mountain Welcome Center a los extranjeros que se encuentren en la ciudad de Denver, Colorado.

“Es un desafío solicitar el permiso de trabajo porque se trata de un formulario gubernamental complicado. Puede costar hasta $545 dólares por persona”, dijo Sarah Kurz, de la Rose, a la agencia de noticias Efe.

$550 dólares por persona

La fundación confirmó el jueves que destinará $2,5 millones de dólares en total para sufragar alrededor de $550 dólares a cada persona para que pueda gestionar la documentación.

Rocky Mountain Welcome Center, que ayuda a migrantes, asilados y refugiados a adaptarse a Colorado, estableció un fondo con el mismo objetivo.

La ayuda de las organizaciones se centrará en inmigrantes que puedan obtener el Estatus de Protección Temporal. Desde septiembre pasado, por una orden ejecutiva del presidente Joe Biden, están incluidos los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de este año.

La venezolana Diana Higuera, directora del Rocky Mountain Welcome Center, dijo que su organización decidió implementar este plan luego de una reunión en la que participaron líderes comunitarios y 30 familias de connacionales recién llegadas a Denver.

Mencionó el caso de una mujer que fue desalojada junto a sus cuatro hijos de un albergue municipal y quedaron en la calle.

“A su esposo lo balearon en Venezuela, por lo que abandonaron el país. El hombre quedó detenido por inmigración en la frontera y aún está allí. Esta madre necesita mucho más que simplemente una ayuda para completar un formulario”, indicó Higuera a Efe.

Dijo que Denver y otras ciudades enfrentarán una crisis humanitaria en poco tiempo si el gobierno federal no interviene para atender la situación y advirtió que luego no podrá resolverla porque hay muchos extranjeros que no están recibiendo ayuda.

Ante ese posible escenario, la voluntaria sugirió a las autoridades federales reducir significativamente el corto del permiso de trabajo o eliminar la tarifa. Otra opción, agregó, es que se agilicen los trámites de asilo y de refugio político.

