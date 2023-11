Problemas en Bank of America: clientes denuncian cierres de cuentas bancarias sin previo aviso

Diferentes clientes de Bank of America (BofA) se encuentran desconcertados por cierres repentinos de sus cuentas bancarias, incluida una cuentahabiente leal que llevaba 17 con el banco.

Un recuento de reportes noticiosos de BestLife señala que clientes de BofA se han quejado de que se les cerró el acceso a sus cuentas sin previo aviso, dejándolos sin su dinero ni una forma de acceder a él.

Una de las clientes es una mujer que acusa que BofA cerró su cuenta después de 17 años. En junio de 2022, Christina Blanton, habló con CBC News Chicago sobre su mala experiencia con la institución bancaria.

“Fui a iniciar sesión en mi banca en línea y seguía diciendo ‘cuenta bloqueada’. Y entonces pensé que había ingresado mi contraseña incorrectamente”, comentó Blanton.

La cuenta fue cerrada en abril y tuvo que iniciar un trámite de aclaración que duró varios meses con el servicio de atención al cliente de BofA.

Finalmente el banco le contestó que fue una “decisión comercial” lo que llevó a la empresa a cerrar su cuenta, y aunque logró recuperar su dinero, Blanton dijo que todavía estaba frustrada, pues la amarga experiencia ocurrió antes de enfrentar una operación de cáncer de tiroides y ella no podía acceder a su dinero cuando más lo necesitaba.

Tras la intervención de CBS, Blanton fue contactada por alguien que se presentó como el director ejecutivo de la empresa, quien se disculpó y ofreció una investigación.

La afectada finalmente recuperó su dinero, pero el sentimiento de frustración la invadió por la práctica injusta que le complicó las cosas en un momento crucial, cuando su salud estaba en juego.

Desafortunadamente, no han sido pocos los clientes de BofA que han tenido quejas similares, incluso en este año.

En septiembre, un cliente escribió su queja en X: “¡Bank of America acaba de cerrar mi cuenta porque dicen que le debo dinero de alquiler a Enterprise desde hace más de 20 años! Solo me estoy desahogando, pero si a alguien más le hubiera pasado esto, para ellos estás en mis oraciones”.

En agosto, un cliente dijo que BofA cerró su cuenta “después de 9 años de historial de pagos perfecto“. En enero, otro cliente pidió ayuda porque el banco cerró su cuenta corriente sin dar motivos: “¿cuáles son nuestros derechos en esta situación? ¿Tiene alguna información o recursos al respecto?”, escribió el afectado.

Otro caso es el de Elad Nehorai, quien compartió el 11 de julio en X su mala experiencia sobre una cuenta cerrada en BofA que se volvió viral:

“Estoy con mi esposa y mi hija en una oficina de @BankofAmerica. Cerraron mi cuenta (sin) ningún aviso o explicación, y no podremos alimentar a nuestra familia ni pagar gastos médicos… Nos quedaremos aquí hasta que se arregle. Hasta ahora se han negado incluso a explicar por qué hicieron esto”.

Ante la intervención periodística de CBS News, el banco terminó permitiéndole transferir su dinero a Nehorai. Más tarde BofA dijo a CBS que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) marcó la cuenta después de que Nehorai informara que un estafador había pirateado su correo electrónico.

Nehorai se dijo “sorprendido” pues esto es “relativamente común”. JD Koontz, experto en banca, señala que los bancos a menudo cierran cuentas que están marcadas por comportamiento sospechoso.

JD Koontz explicó que lamentablemente algunas personas inocentes se ven afectadas por las malas cuando se investiga a los que están generando problemas: “Los bancos siempre están bajo la atenta mirada de los reguladores, quienes los multarán por no hacer su trabajo o no proteger a los consumidores. Y por eso, al congelar o cerrar la cuenta de alguien, no necesariamente son penalizados por eso, y por eso probablemente tienden a pecar más por el lado de la precaución, lo que, lamentablemente, crea dificultades para las personas“.

