Carlos Sainz y Max Verstappen lanzan duras críticas a los organizadores del GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas era uno de los más esperados en el calendario del año 2023 y después de los entrenamientos del viernes, cuando una alcantarilla del suelo retrasó la sesión se convirtió en un bochorno.

El piloto español, Carlos Sainz Jr dañó su Ferrari tras arrancar una alcantarilla del suelo en el circuito urbano del Gran Premio de Las Vegas y las repercusiones de este incidente, que incluyó una sanción al piloto, continuaron después de la clasificación de este sábado.

“Había un problema de seguridad en el circuito que destrozó mi coche. Mis mecánicos debieron invertir cinco horas en construir un coche nuevo, y luego recibimos una penalización de diez puestos por algo que no tiene nada que ver con nosotros”, dijo Sainz tras ser sancionado por la F1.

“La frustración y rabia que siento no se irán fácilmente, lo que ha pasado habla por sí solo”, declaró.

“Hay equipos rivales que aprietan para que reciba una penalización y me sorprende un poco, pero llevo mucho tiempo en el deporte y entiendo que esto es un negocio, que hay mucho dinero a la hora de terminar en una posición u otra. Estoy extremadamente decepcionado y enfadado con toda la situación. Esa es la palabra. Y de mal humor, esperaba más del deporte”.

“Estoy decepcionado pero no sorprendido. Ya este año se ha demostrado que este deporte puede cambiar en varias situaciones. Sí me sorprende que quien hace las reglas no tenga el poder, en un caso de fuerza mayor, para regular por encima cuando algo está tan claro que no depende ni del equipo ni del piloto. Pero las normas, los equipos… esperaba más del deporte en esta situación”, profundizó.

Sainz recibió una sanción de 10 lugares Crédito: Getty Images

Verstappen también alzó la voz

Max Verstappen respaldó a Sainz Jr: “Las reglas tienen que cambiar para eso. Es lo mismo que si te sacaran y perdieras piezas después de un gran accidente. Las reglas tienen que cambiar, permitiéndote participar sin penalización”.

Por otro lado, declaró la necesidad de que las escuderías no tengan participación en este tipo de sucesos: “En segundo lugar, no se debería permitir que los equipos tengan voz y voto en este tipo de cosas. Seguramente votarán en contra de eso. Creo que es muy duro para Carlos. En este entorno político en el que nos encontramos, cada equipo piensa en sí mismo”.

Ademas, Charles Leclerc acompañó la postura de Verstappen: “Estoy de acuerdo en todo”. Además, Fernando Alonso hizo alusión al castigo impuesto a Carlos Sainz por el cambio de la batería del monoplaza y demostró su apoyo: “Es una sanción excesiva, es algo que debería cambiar”.

