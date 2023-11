Seguro Social: tres errores comunes que pueden costarte miles de dólares

A pesar de la importancia que representa la jubilación en nuestras vidas, algunas personas pierden importantes beneficios por falta de información que hacen que sus pagos del Seguro Social sean menores de lo que pueden llegar a ser.

Recibir menos dinero en la última etapa de nuestra vida pude ser la diferencia en la atención médica que podamos requerir, en la diversión que podamos tener o en la calidad de vida de todos los días.

Cuanto más se informe y prepare una persona para la jubilación, mejores serán sus pagos futuros del Seguro Social.

Existen algunos errores que se cometen comúnmente y que disminuyen los pagos del seguro social, pero si se corrigen a tiempo pueden evitarse.

1. Salario

Es muy importante cuidar la calidad del salario, algunas personas solo ganan el dinero suficiente para llegar a fin de mes, pero los pagos del Seguro Social serán mayores si ganas más ahora.

Es muy importante hacernos el propósito de buscar trabajos bien remunerados y prepararnos para intentar conseguir un ascenso que aumente los ingresos y los beneficios. Cuanto más pagues al Seguro Social, se reflejará en los cheques del futuro.

2. Trabajar la mayor cantidad de años posibles

Este es un tema importante, la Administración considera los 35 años con mayores ingresos. Ahora algunas personas comienzan a trabajar más tarde de lo que se acostumbraba en el pasado.

Para obtener tus beneficios debes haber trabajado durante al menos 10 años para calificar. Durante este tiempo, debes haber obtenido al menos 40 créditos laborales.

Un solo crédito laboral en 2023 es de $1,640 dólares de ingresos. Por lo tanto, debe tener ganancias de $6,560 para obtener la cantidad máxima de créditos del Seguro Social permitidos por año.

Las personas que no tengan 40 créditos laborales a la edad de jubilación, no pueden calificar. Si no trabajas el mínimo de años, la Seguridad Social reducirá los pagos mensuales, lo mejor es trabajar durante 35 años.

3. Edad de jubilación

La edad de jubilación influye en la cantidad que se reciba en los cheques del Seguro Social. Jubilarse anticipadamente implica recibir menos dinero, mientras que hacer lo contrario traerá cheques más generosos.

Las personas pueden jubilarse tempranamente a los 62 años o retrasarla hasta los 70. La jubilación anticipada supone un 30% menos de cheque, mientras que hacerlo a los 70 años supone cobrar un 24% más de la Seguridad Social.

Estos tres puntos son importantes y deben considerarse con responsabilidad. Las personas suelen pasar por alto que la inflación puede reducir el poder adquisitivo con el tiempo, punto vital cuando la esperanza de vida es más larga en la actualidad.

