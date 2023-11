Mets se fijan en ex abridor de los Yankees para iniciar la reestructuración de su rotación

Los New York Mets es uno de los equipos que más trabajo tiene por delante de cara a la próxima temporada, sobre todo en el pitcheo donde se han quedado sin abridores de élite, por ello, se estarían fijando en el dominicano Luis Severino, quien quedó agente libre tras finalizar su contrato con los Yankees.

Según informó una fuente a Will Sammon de The Athletic, los Mets, liderados por su presidente de operaciones de béisbol David Stearn, se han fijado en Severino que tiene experiencia de ocho años en las Grandes Ligas, para comenzar a dar forma a su nueva rotación. Se espera que el equipo se reúna con el pitcher y su agente próximamente.

Luis Severino ha sufrido varias lesiones en las últimas 5 temporadas. Crédito: Rich Schultz | Getty Images

El dominicano, llegó a ser considerado uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana entre 2017 y 2018, años en los que fue convocado al Juego de Estrellas, pero desde entonces ha sufrido varias lesiones que no le han permitido tener la constancia esperada, puesto que, de realizar 32 aperturas en aquellas campañas, no ha podido superar las 19 en los recientes dos años.

De hecho, Severino pasó de estar entre los 10 finalistas al Cy Young de 2017 y 2018 realizado hasta 63 aperturas, a solo realizar 45 salidas desde 2019 en adelante, sin contar con que no lanzó la 2020 que estuvo reducida por el Covid.

Si esto fuera poco, en 2023 los Yankees terminaron de perder la confianza que tenían luego de que se perdiera unas 10 semanas en la lista de lesionados y terminara lanzado 19 juegos, entre ellos 18 aperturas, con efectividad de 6.65.

Por su parte, los New York Mets podrían ver con buenos ojos la posibilidad de que un cambio de liga y de uniforme pueda hacerlo revivir sus mejores años. Además, teniendo en cuenta su pasado reciente, no sería una pieza que le cueste mucho dinero y no tendrán la obligación de ofrecer un contrato a largo plazo.

En el mercado también quedan otras opciones para su rotación como Blake Snell, actual Cy Young de la Liga Nacional, Sonny Gray y Jordan Montgomery, pero todas estas requerirían una gran inversión, algo que el equipo ha comprobada no siempre sale bien.

