El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 20 Noviembre de 2023

Horóscopo de hoy 20 de Noviembre de 2023

03/21 – 04/19

Estarás en la movida de equipos y proyectos con grupos. Pero ojo, mantén los oídos abiertos con las amistades, porque quizás tengas que cortar amarras con algunas personas de tu círculo. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la amistad seguirá prevaleciendo.

04/20 – 05/20

En el entorno profesional puede que sientas un poquito de inestabilidad, pero recuerda que las reacciones impulsivas solo empeoran las cosas. Lo mejor es asumir un papel de cooperación que beneficie al grupo. ¡Sé el capitán y guía del barco hasta que pase la tormenta!

05/21 – 06/20

No te enclaves con ideas fijas sobre la vida o cómo ves el mundo. Mantén la mente abierta y flexible. ¡Cuidado con sabotearte oportunidades de crecimiento que llegan a tu puerta! Encamina una filosofía de vida que te ayude a canalizar esa ansiedad.

06/21 – 07/20

Es hora de hacer movidas en tu situación financiera para navegar con más libertad en el futuro. Corta algunas dependencias económicas y pon límites a los amigos que quieren aprovecharse de tu buena onda. También, échale un vistazo a temas de impuestos y seguros.

07/21 – 08/21

En el trabajo estarás haciendo malabares, y los momentos para compartir con tu pareja podrían verse alterados por interrupciones. Si estás soltero, quizás te llegue una oportunidad de conectar con alguien que te ayude a proyectarte de manera auténtica y libre.

08/22 – 09/22

Te vendrá de perlas mejorar la circulación y darle aire fresco a esos pulmones. Las rutinas de ejercicio en espacios abiertos serán la clave. Además, la medicina alternativa puede ser una aliada para aliviar ese malestar que te viene molestando.

09/23 – 10/22

En asuntos del corazón, estarás buscando espacio y con poca disposición para compromisos, ¡respira hondo! Pero recuerda que algo difícilmente progresa sin suficiente interés. Si tienes hijos, anímalos a hacer nuevos amigos y socializar, ¡la buena voluntad será clave en esta tarea!

10/23 – 11/22

Gran parte de tu energía estará puesta en tu hogar, y esto a veces puede causar algunas chispas en la convivencia. No esperes que todos piensen como tú o sigan tus pasos como ovejas en el rebaño. ¡Y permanece listo, que pueden llegar visitas inesperadas en cualquier momento!

11/23 – 12/20

Estarás a mil por hora atendiendo llamadas, compartiendo información y respondiendo mensajes. Pero cuidado, el panorama puede ponerse un poco movidito y algunos imprevistos pueden zarandear tus planes. No te enredes prometiendo lo que no puedas cumplir. ¡Mantén tu palabra ligera!

12/21 – 01/19

Los temas de dinero a veces pueden ser un rollo en la vida. Pueden aparecer gastos sorpresa o incluso puede que un ingreso seguro se atrase. Así que, mi consejo es que no te embarques en nada que no sea totalmente necesario, ¡para que no te quedes con las cuentas al rojo vivo!

01/20 – 02/18

Te sentirás lleno de energía y con muchas ganas de lanzarte a nuevos proyectos. Pero ojo, pueden aparecer algunos imprevistos en casa que te hagan replantear tus planes. Recuerda que tu independencia es valiosa, pero también la de quienes comparten contigo.

02/19 – 03/20

En tu entorno las energías pueden estar cruzadas y los comentarios a veces suenan como un carnaval de palabras. Ya que eres tan sensitivo, lo mejor es mantener la calma y alejarte de las ‘locuras’ ajenas para cuidar tu paz interior y tu espiritualidad. ¡Sigue tu propio ritmo!