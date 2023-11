FOTOS: Despega la Navidad en Universal Orlando con el Grinch, 50,000 guirnaldas y mucho más…

NUEVA YORK – El corazón de The Grinch volvió a crecer este año y la gruñona criatura está lista para compartir con los visitantes de “Who-ville” en Universal Orlando en un espacio ambientado con más de 50,000 guirnaldas y complementado por el tradicional musical “Grinchmas”, semejante a los presentados en Broadway, Nueva York.

No hay de qué preocuparse, pero sí mucho que celebrar…

El popular personaje que habita en una cueva en el norte del pueblo con su perro Max no se robará la Navidad.

Un cálido apretón de manos entre la popular criatura y la pequeña Cindy Lou Who sellará la amistad entre ambos y dará paso al encendido del verdadero espíritu de la temporada en el pueblo, ubicado sobre un copo de nieve y que Universal recrea para el disfrute de todos los visitantes de temporada.

“Mucha diversión este año. Tenemos los ‘Who’ en la calle, villancicos en las calles (“caroling”), jugando, divirtiéndose con todo el mundo”, describió Matt Flood, director senior de espectáculos para Desarrollo creativo de entretenimiento de Universal, en un intercambio exclusivo con medios el pasado 17 de noviembre como parte del inicio de los eventos de Navidad en los parques.

“Grinchmas Who-liday Spectacular”

Parte esencial de la exposición de la peluda criatura verde es “Grinchmas Who-liday Spectacular”.

“Todos los años nosotros tenemos el musical. Lo que yo amo del show es que hay un poco de evolución, y sigue creciendo y sigue expandiéndose…”, añadió el creativo que lleva desarrollando el espectáculo de Universal desde el 2002.

Imágenes del musical “Grinchmas Who-liday Spectacular”. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Imágenes del musical “Grinchmas Who-liday Spectacular”. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Imágenes del musical “Grinchmas Who-liday Spectacular”. Foto: Marielis Acevedo

La presentación, que se extiende por unos 20 minutos, está matizada con los clásicos musicales de la historia, y mucho color.

Un personaje que no pasa de moda

La versión original del Grinch está contenida en el libro “How the Grinch Stole Christmas!”, escrita por Dr. Seuss en 1957.

A pesar de más de seis décadas de existencia, el personaje sigue ocupando un gran espacio en el corazón de grandes y chicos. Según Lora Sauls, directora asistente de Desarrollo creativo y dirección de espectáculo de la compañía, esto se debe a que lo que Grinch busca es, en esencia, lo mismo que todos los seres humanos: aceptación.

“Yo creo que la historia es simplemente una historia de aceptación y esa historia es ‘evergreen’ (no pasa de moda). Todos nosotros queremos ser aceptados en Navidad; todos hemos tenido un momento que tal vez no fuimos aceptados por alguna razón, y la historia de The Grinch y cómo robó la Navidad es sobre eso, aceptar algo que no es como tú, y yo creo que todos podemos conectar con eso, y esa historia nunca se va a ir”, declaró Sauls a preguntas de El Diario de NY, uno de los medios invitados al evento.

Los visitantes de Universal Orlando esta Navidad podrán tomarse fotos con el Grinch. Foto: Marielis Acevedo

Sauls añadió que este año Grinch estará en Islands Of Adventure desde que el parque abre hasta que cierra.

“Este año va a haber más disponibilidad del personaje para que consigas esa foto que quieres, esa foto familiar para la tarjeta”, aseguró.

A juzgar por las declaraciones de la portavoz, el respeto a la diferencia es la bandera que guía la festividad en el espacio de entretenimiento, compuesto además por el parque temático Universal Studios Florida y el acuático Volcano Bay.

“Universal’s Holiday Parade”, al estilo de la de Macy’s en Nueva York

Lo anterior también se ve reflejado en el desfile “Universal’s Holiday Parade”. El evento, que se realizará cada noche, le tomó a Sauls y al resto del equipo un año y medio de preparación para convertirlo en una réplica pequeña del que se celebra anualmente durante el Día de Acción de Gracias en la Quinta Avenida de Nueva York. La exposición de los personajes se guía por las distintas temáticas en las que se basa la Navidad.

El desfile navideño de Universal Orlando se realizada cada noche hasta el 31 de diciembre. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Los tradicionales personajes de Universal Orlando recorrerán las calles del parque en forma de globo. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

El desfile es una versión más pequeña de la llamada “Parada de Macy’s” en Nueva York. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Globos gigantes alusivos a los personajes se desplazarán por las calles de Universal Studios. Los alocados Minions de Despicable Me, el ogro Shrek y la princesa Fiona y los animales de las selvas de Madagascar también recorrerán las vías en compañía de bailarines.

“Cuando nosotros estábamos creando ese desfile, nosotros realmente queríamos inclinarnos en unos temas clave que tenemos en la temporada navideña. La sección de los Minions se encarga de lo divertido de las festividades. Los Minions jugando en la nieve… Los Minios, todo tiene que ver con la diversión; Madagascar tiene que ver con la amistad…Y luego Shrek, Shrek es una familia única y diversa. Y eso es lo que todos nosotros somos, una familia única y diversa”, comparó la representante.

Durante el desfile inaugural la pasada semana destacó la figura de un Santa Claus negro que cerró el recorrido en su trineo mientras se encendía un inmenso árbol de Navidad desde donde aparece y desaparece juguetón “Earl the Squirrel”, otro de los personajes íconos de Universal.

Santa Claus cierra el desfile navideño en Universal Orlando. Foto: Marielis Acevedo

“Earl the Squirrel” no puede faltar en la celebración navideña de Universal Orlando. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

El reluciente castillo en “The Wizarding World of Harry Potter”

Aparte de Universal’s Holiday Parade, el castillo de Harry Potter es otra de las atracciones de preferencia entre el público.

Como parte de la edición navideña, regresa la iluminación del monumental estructura.

El espectáculo “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle” básicamente cierra la noche en Islands of Aventure con proyecciones inspiradas en los personajes e historias de los filmes de Harry Potter.

Los fanáticos de Harry Potter disfrutarán de una manera especial el encendido del castillo Hogwarts. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Decoración navideña en “The Wizarding World of Harry Potter”. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

“The Frog Choir”, compuesto por estudiantes de Hogwarts y su rana gigante, interpretarán temas especiales inspirados en la magia y la Navidad que usted puede disfrutar con la tradicional cerveza de mantequilla característica del espacio, una bebida con sabor a caramelo no alcohólica que sabe mejor caliente.

Para tener una experiencia más completa, puede tomar el tren Hogwarts Express entre King’s Cross Station en el área de Londres de Universal Studios, y Hogsmeade Station en Islands of Adventure.

50,000 pies de guirlandas forman parte de la decoración navideña

Todo el escenario anterior no habría sido posible sin el trabajo de un año del equipo de decoración de Universal. El trabajo inició antes de que finalizara “Universal’s Halloween Horror Nights”.

50,000 pies de guirlandas forman parte de la decoración de este año, precisaron los organizadores.

No solo en los parques se apreciará la Navidad a través de la decoración, los huéspedes en cada una de las hospederías de la compañía disfrutarán de los adornos de temporada. En todos habrá árboles, guirnaldas, lazos y otros elementos.

Paquetes especiales de Navidad

Todas las actividades reseñadas en este artículo están incluidas en el boleto de entrada a Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Sin embargo, los visitantes tienen la opción de pagar más por un pase VIP empezando en $79.99.

Este pase contiene asientos reservados, encuentros con el Grinch (“greet and meet”), algunas comidas, y más.

También tiene la opción de pagar adicional para desayunar con el Grinch y sus amigos en “The Grinch & Friends Character Breakfast” por un precio base de $32.99 para menores hasta 9 años y $58.99 para quienes tengan 10 años o más.

Nuevos platos navideños

Precisamente, otras de las particularidades de la celebración navideña en Universal es el estreno de comidas de temporada.

Algunas de estas son: “Max smoked brisket skillet hash”, “Butter pecan Yule log”, “Vegan cookie butter snowflake”, “Letters to Santa”, “Peppermint mocha petit gateaux” y “Grinch heart on a pillow” (abajo puedes ver las fotos de estos platillos).

“Letters to Santa”, una de las bebidas de temporada en Universal Orlando. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

“Grinch heart on a pillow”. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

“Butter pecan yule log”. Foto: Marielis Acevedo

“Vegan cookie butter snowflake”. Foto: Marielis Acevedo

“Max smoked brisket skillet hash”. Foto: cortesía / Universal Orlando Resort

Los eventos de #UniversalHolidays se extenderán hasta el 31 de diciembre.

Los organizadores recomiendan que los interesados en visitar Universal Orlando Resort aprovechen los primeros días de diciembre para visitar los parques cuando aún no están a tope en comparación con los días de Navidad y despedida de año.