Cheques de Seguro Social: El requisito para recibir avisos de COLA por internet a partir de diciembre

Para recibir por internet los avisos sobre COLA (Ajuste por costo de vida) en los cheques del Seguro Social a principios de diciembre usted debió haber habilitado una cuenta en “my Social Security” para el 14 de noviembre.

Ese es el requisito para recibir las notificaciones o la información más actualizada sobre el aumento aplicable a partir de enero de 2024, según informó la Administración del Seguro Social (SSA) en su página web.

Los usuarios de la aplicación gratuita podrán informarse del alza a través del “centro de mensajes” (Message Center) de su cuenta personal en la aplicación.

My Social Security es un servicio digital de la SSA que le permite a los beneficiarios revisar su historial de ingresos, beneficios actuales o futuros, entre otros trámites.También le permite solicitar un reemplazo de su tarjeta y habilitar la opción de depósito directo para recibir los pagos.

Aún cuando usted no esté recibiendo beneficios del Seguro Social, puede abrir una cuenta en my Social Security.

“Los avisos de COLA están disponibles para la mayoría de beneficiarios a través del ‘centro de mensajes’ de su cuenta personal my Social Security si creó una cuenta para el 14 de noviembre. my Social Security es una manera segura y conveniente de recibir las notificaciones de COLA por internet y guardar el mensaje para después. Usted también puede solicitar no recibir las notificaciones por correo postal que están disponibles en línea”, precisa un comunicado en ssa.gov.

“Asegúrese de elegir su forma preferida para recibir notificaciones de cortesía para que no pierda su aviso de COLA por internet, de forma segura y conveniente”, recomienda la oficina en otra entrada sobre COLA en su sitio web.

Si se le pasó la fecha límite para abrir una cuenta en el sistema, en algún momento en el mes de diciembre recibirá una carta por correo postal con información sobre el nuevo COLA y la cantidad mensual de la que se beneficiará a partir del enero.

Aumento de 3.2% por COLA a partir del 12 de enero

El Seguro Social anunció el pasado 12 de enero que el Ajuste por costo de vida (COLA) para el 2024 será de 3.2%. El incremento impactará a más de 71 millones de personas en Estados Unidos.

Aunque la cantidad es significativamente menor que el 8.7% recibido en 2023 (el más alto en más de cuatro décadas), es mayor que el promedio de los pasados 20 años que fue 2.6%, indicó The Senior Citizens League (TSCL) en un comunicado.

En promedio, los jubilados recibirán más de $50 dólares mensuales adicionales como resultado del ajuste.

La cantidad final que cada cual reciba dependerá entre otras cosas del grupo al que pertenezca. Por ejemplo, un cónyuge sobreviviente con dos hijos recibirá más dinero que un trabajador jubilado.

Propósito de COLA

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no se vea deteriorado por la inflación. El cálculo está basado en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) que compara los niveles de inflación de tercer trimestre del año pasado con el mismo periodo del año en curso.

